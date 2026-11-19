Simone Bolelli e Andrea Vavassori abbandoneranno domani sera le ATP Finals 2026 non prima di aver affrontato i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz nell’ultimo incontro del round robin. Sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino andrà in scena una sfida totalmente inutile per la classifica del “gruppo Mark Woodforde”, che metterà in palio comunque un bottino di 200 punti ranking.

La coppia azzurra è già certa dell’eliminazione dal torneo dopo aver perso le prime due partite senza aver vinto neanche un set, mentre il quotato binomio teutonico si è garantito il passaggio del turno (ed il primo posto nel girone) in semifinale con due successi su altrettanti incontri disputati. Il confronto tra Bolelli/Vavassori e Krawietz/Puetz potrebbe rivelarsi però un’anteprima di un possibile doppio di spareggio dell’eventuale Italia-Germania in finale di Coppa Davis tra una settimana a Bologna.

Di seguito il calendario completo il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-KRAWIETZ/PUETZ ATP FINALS 2026

Venerd’ 20 novembre

Terzo match dalle ore 11.30 e non prima delle ore 18.00 Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Kevin Krawietz/Tim Puetz – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.30, si giocheranno nell’ordine: Harrison/Skupski-Granollers/Zeballos e Alcaraz-Cobolli (non prima delle ore 14.00). Al termine, e non prima delle ore 18.00, toccherà a Bolelli e Vavassori.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-KRAWIETZ/PUETZ: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport.