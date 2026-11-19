La netta vittoria ottenuta nel match di ieri contro il russo Daniil Medvedev ha impresso il sigillo della matematica sulla qualificazione di Carlos Alcaraz alle semifinali delle ATP Finals. C’è però un problema fisico al bicipite femorale sinistro da affrontare e per questo lo spagnolo si sottoporrà a una risonanza magnetica. In Spagna c’è legittima preoccupazione in vista della Final Eight di Coppa Davis della prossima settimana.

L’esame, come riportato da Marca, sarà effettuato nella giornata odierna e il suo esito sarà decisivo per capire quale sarà il futuro del fuoriclasse iberico nelle Finals, competizione in cui ha già conquistato il primo posto nel girone, e nell’evento conclusivo della Davis che si giocherà a Bologna.

Il numero tre del mondo, al termine della vittoriosa sfida con il russo, aveva ribadito l’importanza cruciale delle giornate successive commentando così la situazione: “Sono momenti che ho già vissuto, che ho già affrontato. Sto imparando a conoscere sempre meglio il mio corpo. Di cosa ho bisogno e di cosa non ho bisogno, e come devo gestire questi momenti. L’esperienza di aver vissuto situazioni simili più di una volta è ciò che mi permette di sapere come comportarmi sia in campo che fuori”.

Doveroso ricordare che Alcaraz indossa un tutore rotuleo al ginocchio destro fin dal suo arrivo a Torino e che nel secondo giorno ha dovuto interrompere in anticipo la seduta di allenamento con Flavio Cobolli a causa di un problema di stomaco.