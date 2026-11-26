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Startlist individuale femminile biathlon Kontiolahti 2026: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane
È tutto pronto a Kontiolahti per il debutto individuale delle donne nella Coppa del Mondo di biathlon 2026/2027. Venerdì 27 novembre, alle ore 16:15 (ora italiana), le atlete affronteranno i 15 chilometri dell’individuale femminile, una delle prove più tecniche e affascinanti dell’intero circuito, in cui l’equilibrio tra resistenza sugli sci e freddezza al poligono diventa decisivo fin dal primo metro.
Il format della gara, il più antico e tradizionale della disciplina, prevede cinque giri da 3 chilometri con partenza a cronometro, a intervalli di trenta secondi l’una dall’altra. Lungo il tracciato finlandese le biathlete si fermeranno quattro volte al poligono, alternando le sessioni a terra e in piedi (terra, piedi, terra, piedi) per un totale di venti bersagli.
A rendere questa prova unica nel suo genere è l’assenza del classico giro di penalità: ogni errore al tiro viene infatti sanzionato con l’aggiunta immediata di un minuto al tempo finale, un dettaglio che spesso ribalta i pronostici e premia le tiratrici più precise rispetto alle fondiste più esplosive.
Sul fronte delle favorite, i riflettori sono puntati soprattutto sulla Francia, forte di una squadra profondissima guidata dalla detentrice della Sfera di Cristallo generale, Lou Jeanmonnot, affiancata da campionesse del calibro di Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon e Océane Michelon. A contendere loro il successo ci sarà la Svezia, capitanata da Elvira Öberg, già vincitrice dell’ultima 15 km disputata proprio sulle nevi di Kontiolahti lo scorso marzo, oltre alla sempre competitiva pattuglia norvegese guidata da Ingrid Landmark Tandrevold.
In casa Italia inizia ufficialmente una nuova era dopo l’addio alle gare di Dorothea Wierer, con la squadra azzurra che si affida alla leadership e all’esperienza di Lisa Vittozzi. La sappadina nutre un feeling speciale con la pista finlandese, dove in carriera ha già conquistato sei podi individuali e dove punta a partire subito con il piede giusto. Al suo fianco scenderanno in pista anche Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi e l’esordiente Fabiana Carpella, pronte a cercare punti preziosi e conferme in questa apertura stagionale.
La 15 km Individuale femminile, valida per la prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027 a Kontiolahti (Finlandia), andrà in scena venerdì 27 novembre a partire dalle ore 16:15. Non è prevista la copertura televisiva, mentre si potrà seguire in streaming la prova su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della gara.
INDIVIDUALE FEMMINILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
Venerdì 27 novembre
Ore 16:15 15 km Individuale femminile a Kontiolahti (Finlandia)
PROGRAMMA INDIVIDUALE FEMMINILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN ed Eurovision Sport.
Diretta Live testuale: OA Sport.
STARTLIST INDIVIDUALE FEMMINILE BIATHLON KONTIOLAHTI 2026
1 TODOROVA Milena BUL 1998 16:15:30 1
2 TRAUBAITE Judita LTU 2000 16:16:00
3 LIE Lotte BEL 1995 16:16:30
4 DE BESCHE Anne DEN 2000 16:17:00
5 ANDERSON Lucinda USA 2000 16:17:30
6 JISLOVA Jessica CZE 1994 16:18:00
7 PARADIS Pascale CAN 2002 16:18:30
8 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 16:19:00
9 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 16:19:30
10 KINK Julia GER 2004 16:20:00
11 REPINC Lena SLO 2003 16:20:30
12 STREMOUS Alina MDA 1995 16:21:00
13 ZDOUC Dunja AUT 1994 16:21:30
14 GUIGONNAT Gilonne FRA 1998 16:22:00
15 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 16:22:30
16 ERMITS Regina EST 1996 16:23:00 B
17 HAMALAINEN Inka FIN 2005 16:23:30 1
18 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 16:24:00 B
19 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 16:24:30 1
20 KLEMENCIC Polona SLO 1997 16:25:00 B
21 MEIER Lea SUI 2001 16:25:30 1
22 IRWIN Deedra USA 1992 16:26:00 B
23 BENDIKA Baiba LAT 1991 16:26:30 1
24 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 16:27:00 B
25 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 16:27:30 1
26 BASERGA Amy SUI 2000 16:28:00 B
27 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 16:28:30 1
28 TANNHEIMER Julia GER 2005 16:29:00 B
29 TOMINGAS Tuuli EST 1995 16:29:30 1
30 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 16:30:00 B
31 DIMITROVA Valentina BUL 2003 16:30:30 2
32 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 16:31:00 B
33 BLEIDELE Elza LAT 2005 16:31:30 2
34 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 16:32:00 B
35 BOTET Paula FRA 2000 16:32:30 2
36 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 16:33:00 B
37 LEVINS Chloe USA 1998 16:33:30 2
38 HALVARSSON Ella SWE 1999 16:34:00 B
39 CARRARA Michela ITA 1997 16:34:30 2
40 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 16:35:00 R
41 KOZICA Anika CRO 1997 16:35:30 2
42 VITTOZZI Lisa ITA 1995 16:36:00 R
43 NORDQVIST Johanna SWE 2000 16:36:30 2
44 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 16:37:00 R
45 JAKIELA Joanna POL 1999 16:37:30 2
46 MAGNUSSON Anna SWE 1995 16:38:00 R
47 ANDEXER Anna AUT 2003 16:38:30 2
48 VOIGT Vanessa GER 1997 16:39:00 R
49 MOSER Nadia CAN 1997 16:39:30 2
50 BENED Camille FRA 2000 16:40:00 R
51 PAVLU Katerina CZE 2003 16:40:30 2
52 yr JEANMONNOT Lou FRA 1998 16:41:00 R
53 ZUK Kamila POL 1997 16:41:30 2
54 MICHELON Oceane FRA 2002 16:42:00 R
55 FICHTNER Marlene GER 2003 16:42:30 2
56 OEBERG Elvira SWE 1999 16:43:00 R
57 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 16:43:30 2
58 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 16:44:00 R
59 LEINAMO Sonja FIN 2002 16:44:30 2
60 MINKKINEN Suvi FIN 1994 16:45:00 R
61 LEHTONEN Venla FIN 1995 16:45:30 2
62 SIMON Julia FRA 1996 16:46:00 R
63 KUELM Susan EST 1996 16:46:30 2
64 GANDLER Anna AUT 2001 16:47:00
65 TRABUCCHI Martina ITA 2002 16:47:30
66 HRISTOVA Lora BUL 2003 16:48:00
67 GASPARIN Aita SUI 1994 16:48:30
68 REMENOVA Maria SVK 2000 16:49:00
69 SKAR Siri NOR 2003 16:49:30
70 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 16:50:00
71 JUPPE Anna AUT 1999 16:50:30 3
72 JANKA Erika FIN 1995 16:51:00
73 CARPELLA Fabiana ITA 2004 16:51:30
74 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1991 16:52:00
75 STEINER Tamara AUT 1997 16:52:30
76 MAKA Anna POL 1992 16:53:00
77 METTLER Lydia SUI 1996 16:53:30
78 TARASIUK Tetiana UKR 2005 16:54:00
79 COMOLA Samuela ITA 1998 16:54:30
80 REMENOVA Zuzana SVK 2000 16:55:00
81 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 16:55:30
82 WEIDEL Anna GER 1996 16:56:00
83 FREED Margie USA 1997 16:56:30
84 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 16:57:00 G
85 BULINA Sandra LAT 2001 16:57:30
86 HORODNA Olena UKR 2004 16:58:00
87 RAKISHEVA Aisha KAZ 2002 16:58:30
88 PENDRY Shawna GBR 2002 16:59:00
89 KLIMINA Darya KAZ 1989 16:59:30
90 DUPONT Chloe GBR 2003 17:00:00
91 KINYBAYEVA Laura KAZ 2001 17:00:30
92 JANDUROVA Lucie CZE 2007 17:01:00
93 JUNG Jumi KOR 1997 17:01:30
94 CASERMAN Manca SLO 2006 17:02:00
95 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 2001 17:02:30
96 BARAUSKIENE Lidija LTU 1999 17:03:00
97 BOUVARD Eve BEL 1999 17:03:30
98 DOLIDOVICH Darya BRT 2004 17:04:00
99 EMONTS Marisa BEL 2005 17:04:30
100 GOWLING Gillian CAN 1999 17:05:00
101 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 17:05:30
102 STRAKOVA Michaela SVK 2007 17:06:00
103 SEVER Ela SLO 2006 17:06:30