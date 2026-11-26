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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’individuale maschile di Kontiolahti, primo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon 2026/2027. Sulle nevi finlandesi inizia la nuova stagione con la gara storica di questo sport. Gli atleti si daranno battaglia per 20 km e 4 poligoni, con serie a terra alternate con quelle in piedi ed un minuto di penalità per ogni errore.

L’Italia è pronta a riaccogliere Tommaso Giacomel. Il biatleta azzurro ha voglia di riscatto dopo le deludenti prestazioni dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina e dopo aver saltato le ultime tappe della passata stagione a causa di un problema fisico. Nell’anno 2025-2026 Giacomel ha dimostrato di poter competere per la vittoria della sfera di cristallo e quest’anno vorrà confermarsi nell’èlite di questo sport.

Una prima gara che si preannuncia non semplice per la stella azzurra, la quale ha avuto qualche piccolo rallentamento in estate che potrebbe aver influito sulla sua condizione fisica. L’individuale è l’unico format in cui Giacomel non ha ancora mai vinto in Coppa del Mondo: il migliori risultato dell’azzurro in una 20 km è il secondo posto, raggiunto per due volte in carriera. Per l’Italia saranno in gara anche Nicola Romanin, Didier Bionaz, Elia Zeni, Lukas Hofer e Christoph Pircher.

Eric Perrot, vincitore della sfera di cristallo totale e di specialità nella passata stagione, prova a regalare spettacolo nella gara d’apertura di questa Coppa del Mondo. In casa Francia attenzione anche a Quentin Fillon Maillet. Impossibile tenere fuori dai favoriti per il successo i norvegesi con Sturla Holm Lægreid che guida una spedizione composta anche da Martin Uldal, Johannes Dale-Skjevdal, Johan-Olav Smoerdal Botn, Vetle Sjaastad Christiansen e Isak Leknes Frey. Sebastian Samuelsson, sempre in grande forma ad inizio stagione, proverà a far saltare il banco e a sorprendere la concorrenza.

L’individuale maschile di Kontiolahti scatterà alle 17.15 locali, le 16.15 italiane, con la partenza di Jacques Jefferies. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di questa gara. Buon divertimento!