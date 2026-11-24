Lisa Vittozzi è una privilegiata. Un privilegio, il suo, non piovuto dal cielo o ereditato senza meriti. Bensì guadagnato nel corso del tempo esclusivamente con le proprie forze. Si tratta della possibilità di vivere una fase della carriera concessa a pochissime elette. Quella di chi non solo non ha più niente da dimostrare, ma non ha neppure più niente da vincere, nel senso di aver già vinto tutto!

La trentunenne di scuola friulana ha difatti conquistato, in rigoroso ordine cronologico, l’oro iridato, la Coppa del Mondo assoluta e l’oro olimpico. Solo altre otto donne nella storia del biathlon hanno saputo fare altrettanto, fregiandosi di quella che può essere denominata la ‘Triplice Corona’. Si tratta del conseguimento massimo raggiungibile in questa disciplina, di cui l’azzurra è una delle esponenti primarie a livello globale.

Avrebbe potuto dire “basta” dopo il successo nell’inseguimento di Milano Cortina 2026, il trionfo grazie al quale ha chiuso il cerchio. Ne ha passate talmente tante, Lisa, che sarebbe stato comprensibile vederla appendere sci e carabina al chiodo subito dopo aver toccato il proprio apogeo. La “Fenice azzurra”, rinata per ben due volte dalle proprie ceneri, avrebbe avuto tutto il diritto di voltare pagina e dedicarsi ad altro nella vita. A 31 anni c’è tutto lo spazio per decidere “cosa fare da grandi”, cambiando eventualmente ambito per dedicarsi ad altri progetti e seguire percorsi differenti.

Se, viceversa, è ancora pronta a fare fatica, a soffrire e a mettersi in discussione, evidentemente è decisa a farlo. Se il proverbiale fuoco interiore della motivazione non fosse ardente, nessuno che abbia già tagliato tutti i traguardi raggiungibili proseguirebbe sulla medesima strada battuta sino a quel momento. Non ne varrebbe la pena. Chi deciderebbe di lottare se potesse stare in pace? Chi sceglierebbe di tribolare se potesse stare tranquillo? Chi si esporrebbe alle critiche se potesse campare di rendita? Nessuno, a meno che non sia un masochista. O un agonista.

Vittozzi masochista non è di sicuro. Agonista lo è sicuramente. È una guerriera, una donna che ama le sfide e non ha nessuna intenzione di cullarsi sugli allori. Soprattutto, è una vincente, come testimoniato dal suo palmares. Una collezione di successi che potrebbe ampliarsi nel prossimo futuro. La prospettiva suprema, a questo punto, è quella di rivincere tutto quanto ha già vinto.

Sono in nove ad aver completato la Triplice Corona. Solo una ha però ripetuto il conseguimento. Ovviamente, si tratta di Magdalena Neuner, la più grande biathleta di tutti i tempi, senza “se” e senza “ma”. Servirebbe un quadriennio a Lisa per provare ad affiancare il proprio nome a quello della superlativa tedesca. Non è detto che la sua fiamma interiore possa resistere così tanto e, anche se proseguisse a bruciare sino al 2030, non esistono garanzie relative al fatto di poter ri-vincere tutto. A volte sono le circostanze a cambiare le sorti di intere carriere.

Però questo è uno scenario a lungo termine, nel quale ogni ipotesi e qualsiasi previsione hanno la stessa credibilità del loro esatto contrario. Per adesso, guardiamo al 2026-27, inverno durante il quale Lisa può essere protagonista assoluta, così come lo è stata a ripetizione nell’ultimo decennio, divenendo con merito la privilegiata che è ora.