Sport in tv oggi (domenica 15 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 15 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Dopo aver sconfitto la Francia a San Siro, l’Italia tornerà in campo a Bruxelles per affrontare il Belgio nell’ultima partita della Nations League di calcio: gli azzurri hanno bisogno di un pareggio per essere certi della qualificazione ai quarti di finale della competizione su base europea. Sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino inizieranno le ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori tennisti del mondo.

Gli amanti del tennis potranno gustarsi gli atti conclusivi delle WTA Finals, la manifestazione sul cemento di Indian Wells dedicata alle migliori giocatrici di questa annata agonistica: Jasmine Paolini e Sara Errani andranno a caccia del titolo in doppio. Gli appassionati delle discipline invernali potranno divertirsi con lo slalom maschile di Levi valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, Skate America per il pattinaggio artistico e la tappa di Pechino per la Coppa del Mondo di speed skating.

A Parma, Perugia e Civitanova si affronteranno per la Supercoppa Italiana di volley maschile, poi ampio spazio alla Coppa del Mondo di scherma, all’X20 Trofee di ciclocross, al Grand Prix di judo. A completare il quadro una ricca abbuffata con i campionati nazionali di pallavolo e basket, oltre alla Serie C di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 15 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 15 novembre

00.42 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Skate America) – Short program femminile a Everett (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, HBO Max, Discovery Plus)

02.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Kaoshiung Masters (diretta streaming su BWF Tv)

03.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile a Wuxi, gara a squadre (diretta streaming su Fencing Tv)

03.25 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Skate America) – Free skating maschile a Everett (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, HBO Max, Discovery Plus)

05.34 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Skate America) – Free skating coppie a Everett (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, HBO Max, Discovery Plus)

06.00 GOLF (DP World Tour) – DP World Tour Championship, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 07.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 07.30)

06.40 CICLISMO – Tour de France Saitama Criterium (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

09.00 JUDO – Grand Prix a Zagabria (diretta streaming su Judo Tv)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile a Plovdiv, gara a squadre (diretta streaming su Fencing Tv)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile/femminile a Il Cairo, gara a squadre (diretta streaming su Fencing Tv)

10.00 SPEED SKATING – Coppa del Mondo a Shanghai (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Levi, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

10.30 LACROSSE (Europei maschili sixes, playoff) – Italia-Lettonia (diretta streaming su WL Tv)

11.30 TENNIS – ATP Finals, fase a gironi (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 16.00 e dalle ore 20.30; diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Canale 5 per per Zverev-Jodar, secondo match da partire dalle ore 11.30 e non prima delle ore 14.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; diretta streaming su Mediaset Infinity per Zverev-Jodar)

12.00 BASKET (ACB spagnola) – Due partite: Lleida-Manresa, Valencia-Leyma Coruna (diretta streaming su DAZN)

12.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Savona-Napoli (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Lecco (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Savoia (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Ternana (diretta streaming su DAZN)

12.30 BASKET (ACB spagnola) – Unicaja-Girona (diretta streaming su DAZN)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Levi, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.45 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara femminile a Hamme-Zogge (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.00 POWERLIFTING – Mondiali equipped (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.15 RUGBY (Serie A) – Petrarca Padova-Rovigo Delta (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, The Rugby Channel)

14.30 CALCIO (Serie C) – Guidonia-Ostiamare (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Pescara-Sambenedettese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Spazia-Vado (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Cavese-Crotone (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Scafatese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Serie C) – Salernitana-Catania (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Nations League, League C) – Cipro-Montenegro (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Nations League, League C) – Lettonia-Armenia (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Inter-Juventus (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Como 1907 (diretta streaming su DAZN)

15.00 CICLOCROSS (X20 Trofee) – Gara maschile a Hamme-Zogge (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

15.00 PADEL – Dubai P1 (diretta tv su Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 BASKET (Serie A) – Treviso-Scafati (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv)

16.00 GOLF (PGA Tour) – Austin Championship, quarto giro (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN dalle ore 20.00)

16.00 BASKET (LNB francese) – Gravelines Dunkerque (diretta streaming su DAZN)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Talmassons-Novara (diretta streaming su DAZN)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Marsala-Imola (diretta streaming su DAZN)

16.10 RUGBY (Nations Championship) – Scozia-Australia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 BASKET (LNB francese) – Digione-Nanterre (diretta streaming su DAZN)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Chieri-Macerata (diretta streaming su DAZN, canale YouTube di Lega Volley Femminile)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Scandicci-Busto Arsizio (diretta streaming su DAZN)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Brescia-Consolini (diretta streaming su DAZN, canale YouTube di Lega Volley Femminile)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A2) – Quattro partite: Padova-Busto Arsizio, Perugia-Club Italia, Messina-Melendugno, Monviso-Fasano (diretta streming su DAZN)

17.00 BASKET (Serie A) – Napoli-Trieste (diretta streaming su LBA Tv)

17.00 BASKET (ACB spagnola) – Barcellona-Obradoiro (diretta streaming su DAZN)

17.30 BASKET (Serie A) – Cantù-Tortona (diretta streaming su LBA Tv)

17.30 CALCIO (Serie C) – Cittadella-Folgore Caratese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Treviso (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Ravenna-Forlì (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Barletta-Altamura (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Cosenza-Casertana (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 VOLLEY (Supercoppa Italiana, finale) – Perugia-Civitanova (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Cuneo-Milano (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Serie A) – Venezia-Maxima Roma (diretta streaming su LBA Tv)

18.00 BASKET (ACB spagnola) – Bilbao-Murcia (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO (Nations League, League C) – Bielorussia-Albania (diretta streaming su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Nations League, League C) – Finlandia-San Marino (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.15 BASKET (Serie A) – Udine-Olimpia Milano (diretta tv su Sky Sport Uno Cielo, Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW, LBA Tv, cielo.tv)

19.00 BASKET (Serie A) – Trento-Virtus Bologna (diretta streaming su LBA Tv)

19.00 BASKET (LNB francese) – Le Mans-Lione Villeurbanne (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (ACB spagnola) – Baskonia-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (NBA) – Philadelphia 76ers-Indiana Pacers (diretta streaming su Amazon Prime Video)

19.00 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Sette partite: Atlanta Falcons-Kansas City Chiefs, Cleveland Browns-Houston Texans, Green Bay Packers-Minnesota Vikings, Indianapolis Colts-Miami Dolphins, New Orleans Saints-Carolina Panthers, New York Jets-Buffalo Bills, Tennessee Titans-Jacksonville Jaguards (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Conegliano (diretta streaming su DAZN, canale YouTube di Lega Volley Femminile)

20.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Skate America) – Free dance a Everett (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

20.45 CALCIO (Nations League, League A) – Belgio-Italia (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

20.45 CALCIO (Nations League, League A) – Croazia-Cechia (in formato diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Nations League, League A) – Francia-Turchia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Nations League, League A) – Spagna-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Mix, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 TENNIS – WTA Finals, finale singolare femminile: Svitolina vs Andreeva (diretta tv su Sky Sport Arena, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

22.00 BASKET (NBA) – Phoenix Suns-Los Angeles Lakers (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.05 PATTINAGGIO ARTISTICO (Grand Prix, Skate America) – Free skating femminile a Everett (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

22.05 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Due partite: Arizona Cardinals-Los Angeles Rams, Las Vegas Raiders-Seattle Seahawks (diretta streaming su DAZN)

22.25 FOOTBALL AMERICANO (NFL) – Dallas Cowboys-San Francisco 49ers (diretta streaming su DAZN)

22.30 BASKET (NBA) – Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets (diretta streaming su NBA Globa League Pass)

23.00 BASKET (NBA) – Utah Jazz-San Antonio Spurs (diretta streaming su NBA Globa League Pass)

Secondo match dalle 21.00 TENNIS – WTA Finals, finale doppio femminile: Errani/Paolini vs Siniakova/Townsend (diretta tv su Sky Sport Arena, Super Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+)

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE DI LEVI ALLE 10.00 ED ALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI SUPERCOPPA ITALIANA DI VOLLEY MASCHILE DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI CUNEO-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00

LA DIRETTA LIVE DI BERGAMO-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00

LA DIRETTA LIVE DI BELGIO-ITALIA DI CALCIO DALLE 20.45

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-SINIAKOVA/TOWNSEND (2° MATCH DALLE 21.00)