Su che canale vedere in tv Belgio-Italia, Nations League calcio: orario e streaming

Tutto in novanta minuti. C’è grande attesa per lo scontro diretto tra Belgio e Italia, in programma domenica 15 novembre (ore 20.45) allo stadio Re Baldovino di Bruxelles e valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2026-2027 di calcio. Nonostante l’esaltante vittoria a Milano sulla Francia, gli azzurri dovranno fare risultato in casa della Furie Rosse per passare il turno e accedere ai quarti di finale del torneo continentale.

La compagine tricolore guidata dal CT Roberto Mancini si presenta alla sfida conclusiva del gruppo A1 in vetta alla classifica con 10 punti insieme ai Bleus e a +1 sul Belgio, che in caso di successo tra le mura amiche supererebbe l’Italia ottenendo la qualificazione per il tabellone a eliminazione diretta. Pio Esposito sarebbero certi del primo posto nel girone con una vittoria e almeno del secondo posto (che garantirebbe il passaggio del turno) con un pareggio, mentre perdendo a Bruxelles i campioni d’Europa del 2021 dovrebbero sperare in un improbabile tonfo della Francia a Parigi con la Turchia per volare ai quarti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Belgio-Italia, incontro valevole per l’ultima giornata della fase a gironi della Nations League 2026-2027. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 1; in diretta streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BELGIO-ITALIA NATIONS LEAGUE CALCIO 2027

Domenica 15 novembre

Ore 20.45 Belgio vs Italia – Diretta tv su Rai 1

PROGRAMMA BELGIO-ITALIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.