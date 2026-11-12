Dove vedere in tv lo sci alpino questo fine settimana: orari slalom Levi, programma, streaming

Ritorna la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo l’antipasto di Soelden, sarà un fine settimana dedicato allo slalom. Si gareggia, infatti, a Levi in Finlandia nel weekend, con le donne impegnate sabato ed invece domenica toccherà agli uomini.

In casa Italia c’è attesa soprattutto per lo slalom femminile, dove ci sono più ambizioni. Lara Della Mea è la principale carta azzurra, ma attenzione anche al ritorno in gara di Marta Rossetti. Martina Peterlini punta ad un bel piazzamento, ma attenzione anche alla giovane Anna Trocker. Andranno a caccia di una qualificazione alla seconda Giulia Valleriani, Alice Pazzaglia, Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli e Beatrice Sola.

Domenica, invece, fari puntati soprattutto su Alex Vinatzer, che è l’unico tra gli azzurri che può andare a caccia di un bel piazzamento. Purtroppo non ci sarà l’infortunato Tommaso Sala, mentre sono stati convocati Corrado Barbera, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Edoardo Saracco e Matteo Canins.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare a Levi, valide per la Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai2 (prima manche), Rai Sport HD (seconda manche); in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport.

CALENDARIO SCI ALPINO SOELDEN 2026

Sabato 14 Novembre



Ore 1o:00 Prima manche slalom femminile

Ore 13.00 Seconda manche slalom femminile

Domenica 5 Novembre



Ore 1o:00 Prima manche slalom maschile

Ore 13.00 Seconda manche slalom maschile

COPPA DEL MONDO LEVI 2026: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (prima manche), Rai Sport HD (seconda manche)

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.