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Coppa del Mondo speed skating Pechino 2026: programma, orari, tv, streaming
Il circuito maggiore dello speed skating si appresta a vivere a Pechino, in Cina, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027: per quanto concerne le specialità olimpiche, spazio venerdì 13 novembre a 1000, 3000 donne e 5000 uomini, sabato 14 a 500 e 1500, e domenica 15 a team pursuit, 500 e mass start.
Presenti ben 13 azzurri: iscritti Alice Marletti, Serena Pergher, Giulia Presti, Linda Rossi, Emily Tormen, Maybritt Vigl, Francesco Betti, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Manuel Ghiotto, Riccardo Lorello, Michele Malfatti e Jeffrey Rosanelli.
La diretta tv della prima tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di speed skating, in programma a Pechino, in Cina, non sarà prevista, mentre la diretta streaming delle gare della Division A sarà disponibile su YouTube Skating ISU, Discovery Plus e HBO Max.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SPEED SKATING 2026-2027
Venerdì 13 novembre
4.25 Division B: 1000 femminili, 1000 maschili, 3000 femminili, 5000 maschili
10.00 Division A: 1000 femminili, 1000 maschili, 3000 femminili, 5000 maschili
Sabato 14 novembre
5.08 Division B: 500 femminili, 500 maschili, 1500 femminili, 1500 maschili
10.00 Division A: 500 femminili, 500 maschili, 1500 femminili, 1500 maschili
Domenica 15 novembre
5.45 Division B: team pursuit femminile, team pursuit maschile, 500 femminili, 500 maschili, mass start femminile, mass start maschile
10.00 Division A: team pursuit femminile, team pursuit maschile, 500 femminili, 500 maschili, mass start femminile, mass start maschile
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SPEED SKATING 2026-2027: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: gare della Division A su YouTube Skating ISU, Discovery Plus e HBO Max.