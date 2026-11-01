Sollevamento pesi, Lucrezia Magistris lontana dalle migliori ai Mondiali. Doppietta cinese nella -61 kg

Lucrezia Magistris ha fatto la sua apparizione in pedana per i colori azzurri durante la sesta giornata dei Campionati Mondiali di sollevamento pesi 2026, appuntamento principale dell’intera stagione internazionale in corso di svolgimento a Ningbo e valevole come primo evento del percorso di qualificazione a cinque cerchi verso Los Angeles 2028.

La 27enne pavese era impegnata nel gruppo B della categoria di peso olimpica -61 kg, non riuscendo però a tirar fuori una prestazione di alto profilo e rimanendo nei bassifondi della classifica generale. L’olimpionica italiana (presente ai Giochi di Parigi 2024) si è dovuta accontentare di un modesto 23° posto assoluto con 209 kg di totale, sollevando 97 kg di strappo e 112 kg di slancio.

Nel gruppo A è stata la Cina a fare la voce grossa, monopolizzando le prime due posizioni e dimostrando una superiorità piuttosto marcata sul resto della concorrenza. Tripletta d’oro e due nuovi record mondiali per Pei Xinyi, che ha eguagliato il world record di strappo con 112 kg superando poi i precedenti primati con 142 kg di slancio e 254 kg di totale. Argento all’altra cinese Yang Liuyue con 249 kg (110+139), bronzo alla nordcoreana Pak Jin Hae con 243 kg (105+138).