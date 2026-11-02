Sollevamento pesi, El-Sayed trionfa nella categoria -85 kg ai Mondiali, argento per Lopez

Abdelrahman Mohamed El-Sayed sale in cattedra e vince la medaglia d’oro nella categoria -85 kg maschile, segmento valido per i Campionati Mondiali 2026 di sollevamento pesi 2026, rassegna attualmente in fase di svolgimento in Cina, precisamente sulla pedana di Ningbo, in Cina. Prova di grande caratura per l’egiziano che, nella fattispecie, ha ottenuto il metallo più pregiato grazie al totale.

L’atleta nello specifico nello strappo si è spinto fino a 177 kg, misura trovata dopo una prima alzata da 174 kg. Con la seconda posizione parziale ha poi compiuto un percorso netto nello slancio, dando vita ad una bella progressione cominciata con 204 kg e pi proseguita con 208 kg e 213 kg per il totale di 390 kg, eguagliando così il record mondiale.

In seconda posizione si è invece accomodato il colombiano Yeison Lopez Lopez, il quale si è preso l’oro di strappo con 178 kg, per poi fermarsi solo a 209 kg nel segmento successivo attestandosi a 387 kg, tenendo in questo modo a debita distanza il cinese Jiangqing Lei, bronzo con 378 kg (168 kg+210 kg).

Da menzionare quanto fatto dal nordcoreano Kwan Ryol Ro, quinto con la misura più alta nello slancio, dove ha tirato su 215 kg. Ricordiamo che in questa gara non era presente nessun esponente della Nazionale Italiana. Gli azzurri torneranno in pedana domani, martedì 3 agosto, con la prova della nostra Genna Romoda Toko Kegne, impegnata nella categoria -69 kg.