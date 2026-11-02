F1, cambia l’ordine d’arrivo del GP del Messico! Fioccano le penalità, novità in zona punti

Al termine della gara del GP del Messico 2026 di F1 sono stati penalizzati ben tre piloti e quindi è cambiato l’ordine d’arrivo e, di conseguenza, anche l’assegnazione dei punti nella classifica piloti e del campionato costruttori, con alcune interessanti novità.

Sono stati comminato 10″ di penalità all’australiano Oscar Piastri con la McLaren, che scivola al 13° posto, finendo fuori dalla zona punti: l’oceanico è stato ritenuto il responsabile di un contatto con Arvid Lindblad e perde così i 6 punti del 7° posto ottenuto in pista.

Stessa penalità di 10″ per l’Alpine dell’argentino Franco Colapinto, per non aver rallentato abbastanza in regime di bandiere gialle, e così l’argentino dice addio all’ottavo posto ottenuto in gara, conquistando 4 punti, scivolando invece in 15ma posizione dopo la gara.

Sono invece 30 i secondi di penalità per l’altra Alpine del francese Pierre Gasly, commutazione di uno stop and go, per non aver rallentato in regime di duplice bandiera gialla: il transalpino perde il 10° posto, che gli aveva fruttato 1 punto, e diventa 17° nell’ordine d’arrivo.

A sfruttare queste penalità sono il neozelandese Liam Lawson, che diventa settimo con la Racing Bulls, il brasiliano Gabriel Bortoleto con l’Audi, che diventa ottavo, il transalpino Isack Hadjar, che si termina nono con la Red Bull, ed il nipponico Ryo Hirakawa, che diventa decimo con l’Haas.

NUOVO ORDINE D’ARRIVO GP MESSICO F1 2026

1 3 Max VERSTAPPEN Oracle Red Bull Racing 71 2:20:28.772 130.419 1:19.328 50 25

2 44 Lewis HAMILTON Scuderia Ferrari HP 71 2:20:29.571 0.799 0.799 130.406 1:19.268 50 18

3 12 Kimi ANTONELLI Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 71 2:20:32.778 4.006 3.207 130.357

4 16 Charles LECLERC Scuderia Ferrari HP 71 2:20:39.479 10.707 6.701 130.253 1:19.851 64 12

5 1 Lando NORRIS McLaren Mastercard F1 Team 71 2:20:40.550 11.778 1.071 130.237 1:19.800 50 10

6 63 George RUSSELL Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team 71 2:20:41.035 12.263 0.485 130.229 1:20.147 51 8

7 30 Liam LAWSON Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 71 2:20:49.671 20.899 8.636 130.096 1:20.713 50 6

8 5 Gabriel BORTOLETO Audi Revolut F1 Team 71 2:20:50.813 22.041 1.142 130.079 1:20.872 55 4

9 6 Isack HADJAR Oracle Red Bull Racing 71 2:20:51.275 22.503 0.462 130.072 1:20.244 43 2

10 50 Ryo HIRAKAWA TGR Haas F1 Team 71 2:20:54.145 25.373 2.870 130.027 1:20.984 71 1

11 23 Alexander ALBON Atlassian Williams F1 Team 71 2:20:56.334 27.562 2.189 129.994 1:21.114 50

12 55 Carlos SAINZ Atlassian Williams F1 Team 71 2:20:57.410 28.638 1.076 129.977 1:21.339 51

13 81 Oscar PIASTRI McLaren Mastercard F1 Team 71 2:20:58.247 29.475 0.837 129.964 (10″di penalità)

14 27 Nico HULKENBERG Audi Revolut F1 Team 71 2:20:58.749 29.977 0.502 129.957 1:20.732 70

15 43 Franco COLAPINTO BWT Alpine F1 Team 71 2:20:58.976 30.204 0.227 129.953 1:20.750 (10″ di penalità)

16 11 Sergio PEREZ Cadillac Formula 1 Team 71 2:20:59.467 30.695 0.491 129.946 1:21.256 50

17 10 Pierre GASLY BWT Alpine F1 Team 71 2:21:20.255 51.483 20.788 129.627 1:20.754 50 (30″ di penalità)

NON CLASSIFICATI

41 Arvid LINDBLAD Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 58 2:01:05.146 DNF 123.582 1:20.555 50

87 Oliver BEARMAN TGR Haas F1 Team 47 1:46:35.258 DNF 113.741 1:21.068 43

77 Valtteri BOTTAS Cadillac Formula 1 Team 42 1:00:09.846 DNF 180.045 1:22.487 33

18 Lance STROLL Aston Martin Aramco F1 Team 5 7:37.297 DNF 167.602 1:23.696 2

14 Fernando ALONSO Aston Martin Aramco F1 Team 5 7:41.100 DNF 166.219 1:23.544 2