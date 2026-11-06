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Snowboard alpino, i convocati dell’Italia per il raduno della Val Senales in vista della Coppa del Mondo

Pubblicato

21 ore fa

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Per approfondire:
Roland Fischnaller
Roland Fischnaller / IPA Sport

L’Italia dello snowboard alpino si prepara per l’imminente inizio della prossima stagione della Coppa del Mondo, che scatterà il 28 novembre a Snow Ruyi, in Cina: la Squadra A sarà al lavoro da lunedì 9 a venerdì 13 novembre in Val Senales, in provincia di Bolzano.

Il direttore tecnico dell’Italia, Cesare Pisoni, ha convocato quattordici atleti, ovvero Maurizio Bormolini, Aaron March, Tommy Rabanser, Daniele Bagozza, Mirko Felicetti, Gabriel Messner, Roland Fischnaller, Mike Santuari, Edwin e Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Sofia Valle ed Elisa Fava.

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Un giorno in meno di lavoro, invece, per sette elementi della Squadra B dell’Italia, che saranno impegnati da lunedì 9 a giovedì 12 novembre nella stessa località: convocati Manuel Haller, Fabian Lantschner, Tobias Mutschlechner, Giorgia Carnevali, Fabiana Fachin, Anna Victoria Mammone e Sophie Rabanser.

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