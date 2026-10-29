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Snowboard, i convocati dell’Italia per gli allenamenti verso la Coppa del Mondo: 5 azzurri a Stubai

Pubblicato

25 minuti fa

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Ian Matteoli
Ian Matteoli / LaPresse

La Nazionale italiana di snowboard, settore freesnow, sarà in raduno a Stubai, in Austria, per tre settimane di allenamenti in vista del via della Coppa del Mondo 2026-2027, che si aprirà con il big air di Innsbruck dal 26 al 28 novembre.

Gli azzurri saranno al lavoro da domenica 1 a lunedì 23 novembre: il direttore tecnico Bartolomeo Pala sarà supportato dal responsabile del settore Coppa del Mondo, Filippo Kratter, e dai tecnici Lorenzo Buzzoni, Marco Donzelli e Francesco Ajolfi.

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Il responsabile azzurro ha convocato per l’ultimo collegiale prima dell’inizio del circuito maggiore cinque azzurri, con il gruppo formato da due uomini e da tre donne: chiamati Ian Matteoli, Leo Framarin, Marilù Poluzzi, Alessia Vergani e Fanny Piantanida Chiesa.

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