Skate Canada 2026, trionfo per Pereira-Michaud nelle coppie. Libero complicato per Caldara-Maglio

Non sono mancati gli errori nel programma libero delle coppie a Skate Canada 2026, secondo atto del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento questo weekend presso il Prospera Ice di Kelowna. Dopo il miglior short della carriera i padroni di casa Lia Pereira-Trennt Michaud hanno confermato la propria leadership, pur lasciando sul piatto punti importanti.

Nella fattispecie i nordamericani hanno mancato completamente l’appuntamento con i due elementi di salto in parallelo, eseguendo solo un axel a seguito del triplo toeloop perdendo così la sequenza e commettendo un’altra imprecisione nel triplo salchow. Buono invece il resto delle difficoltà come il triplo twist (livello 4) i due lanciati triplo flip e triplo rittberger oltre che i tre sollevamenti, entrambi di livello 4 per quanto riguarda quelli a chiamata.

In virtù di quanto fatto i pattinatori hanno guadagnato nel libero il punteggio di 125.11 (59.61, 65.50), totalizzando 202.17 e distanziandosi così nettamente dagli statunitensi Alisa Efimova-Misha Mitrofanov, secondi con per 191.90 e fallosi anche loro negli elementi side by side, tanto da doversi accontentare del terzo libero con 121.58 (57.32, 64.26) per 191.90.

Attenzione al primo podio nella rassegna itinerante degli elvetici Oxana Vouillamoz-Tom Bouvart, unici del lotto a portare a casa un free pulito togliendosi il lusso di ricevere la seconda valutazione complessiva di 121.66 (63.11, 58.55) raggiungendo quota 183.12. Libero oltremodo complicato infine per Irma Caldara-Riccardo Maglio che, a causa di tre cadute, sono scivolati in ottava posizione con 88.47 (42.38, 48.09) per 146.57. Ma il team azzurro potrà riscattarsi al Finlandia Trophy, previsto dal 19 al 23 novembre in quel d Helsinki.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO