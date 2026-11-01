Skate Canada 2026: Kevin Aymoz vince la gara maschile, rimonta di Selevko

Cambia completamente la classifica nella gara individuale maschile a Skate Canada 2026, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento presso il ghiaccio di Kelowna. A spuntarla infatti a seguito di un segmento più lungo contrassegnato in linea generale da diverse sbavature è stato il francese Kevin Aymoz, alla sua seconda affermazione nella rassegna itinerante dopo la vittoria a Skate Canada dello scorso anno.

Dopo due errori arrivati nel quadruplo toeloop e nel triplo axel, il francese ha completato quanto pianificato, stampando 168.17 (80.73, 87.44) per 258.43 superando nettamente il giapponese Rio Nakata, il quale si è dovuto accontentare della seconda piazza firmando un quarto libero da 156.61 (76.96, 79.65) per 249.25 mancando due quadrupli toeloop, ruotati in entrambi i casi da due giri di rotazione (uno agganciato al triplo toeloop).

A salire sul gradino più basso è stato invece l’estone Mihahail Selevko, quinto nel corto e artefice del miglior free del lotto ricevendo una valutazione di 169.08 (88.56, 80.52) completando tre quadrupli e due tripli axel, seppur in modo non impeccabile, arrivando così al totale di 248.66.

Da citare infine la risalita del padrone di casa Stephen Gogolev; l’atleta dopo l’ultima piazza dello short si è attestato al quarto posto con 165.99 (87.01, 78.98) per 232.72 pattinando complessivamente il terzo libero di giornata. Ricordiamo che in questa gara non era presente alcun rappresentante della Nazionale italiana.

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE