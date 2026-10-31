Skate Canada 2026: Shimada subito sopra quota 80 nello short femminile, indietro Pezzetta

Un debutto semplicemente eccezionale. Mao Shimada sfonda pronti-via il muro degli ottanta punti in occasione dello short program valido per Skate Canada 2026, secondo atto del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in scena questo fine settimana in quel di Kelowna. La giovanissima nipponica, dominatrice assoluta nello scorso quadriennio in campo Junior non perdendo neanche una gara, ha sfoderato tutta la sua superiorità, usando la stessa ricetta vista anche nelle annate precedenti.

Sì perché l’atleta di Mie Hamada non solo ha preso il largo nei salti atterrando un ottimo triplo axel – elemento (salito di colpi in termini di qualità rispetto al passato) che ha preceduto un triplo flip sul quarto e la combinazione tripl lutz/triplo toeloop – ma ha anche guadagnato punti preziosi nelle tre trottole, tutte chiamate di livello 4 e valutate con un grado di esecuzione stellare con nota di meririto per quella con cambio di piede finale, premiata con otto +5 su nove giudici.

Con il secondo riscontro nelle components, l’asiatica ha stampato il nuovo personal best di 82.11 (49.23, 32.88), soglia superata in passato (tenendo ovviamente in considerazione i vari cambi regolamentari) da solo tre atlete, ovvero Kamila Valieva (82.42 alla Rostelecom Cup nel 2021), Alena Kostornata (85.45 alle Finali Grand Prix 2019) e Rika Kihira (83.97 al World Team Trophy del 2019.

Benissimo poi la statunitense Isabeu Levito, artefice di un corto pulito in cui ha atterrato la catena triplo flip/triplo toeloop, il doppio axel ed il triplo lutz, raccogliendo 78.50 (43.59, 34.91), una lunghezza in più rispetto all’estone Niina Petrokina, terza con 77.24 (42.61, 34.63). Sopra quota 70 anche l’altra giapponese Saki Mikaye, quarta con 71.95 (40.21, 31.74), oltre che la kazaka Sofia Samodelkina, quinta con 71.85 (40.63, 32.21).

Un passaggio a vuoto nel salto singolo, un flip ruotato solo doppio, e alcune incertezze negli altri due salti hanno invece creato qualche problema alla nostra Anna Pezzetta, in questo momento solo dodicesima con 54.84 (27.61, 27.23) ma con buone possibilità di scalare posizioni in vista del segmento più lungo.

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