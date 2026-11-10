Skate America 2026, è il momento di Daniel Grassl! L’azzurro a Everett con buone sensazioni

Adesso tocca a lui. Dopo la splendida prova complessiva offerta da Lara Naki Gutmann, terza ad Angers e quinta a Shenzhen, questo fine settimana Daniel Grassl farà il suo debutto a Skate America 2026, quarto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in scena sul ghiaccio di Everett.

Si tratta di un esordio nella rassegna itinerante molto atteso, complici le ottime sensazioni arrivate nel corso della pre-season. L’atleta di Edoardo De Bernardis ha infatti preso parte al Nepela Memorial di Bratislava e al Budapest Trophy, piazzandosi rispettivamente al secondo ed al primo posto ben figurando in entrambi i segmenti, con nota di merito per lo short program.

In entrambe le occasioni infatti il nativo di Merano ha sfiorato i 100 punti, raccogliendo al debutto stagionale il personal best di 99.10 e ben comportandosi anche nel libero, dove ha stampato 179.70 per il totale di 278.80. Leggermente inferiore in termini di punti la performance in Ungheria, dove il pattinatore ha strappato complessivamente 268.84 rallentando la sua corsa nell’esecuzione dei tre salti quadrupli.

Inutile dire che l’obiettivo per la gara negli Stati Uniti è quello di raggiungere un podio alla portata sulla carta. Ma prima del risultato sarà importante confezionare due programmi puliti, nella speranza che l’altoatesino riesca a non lasciare nulla sul piatto nel corto con la combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop, il quadruplo loop ed il triplo axel andando così a cadere nuovamente in orbita 100 punti in modo da poter tenere eventualmente botta nel libero.

Tolto il fenomeno Ilia Malinin, determinato a vivere un quadriennio da assoluto protagonista, qualsiasi altro piazzamento è possibile. Daniel se la vedrà infatti con tanti rivali di pari livello, vedi l’estone Alexander Selevko ed il tedesco Lukas Britschgi. Sarà della partita inoltre anche un secondo rappresentante della Nazionale italiana, Nikolaj Memola, che avrà invece l’ambizione di migliorare quanto fatto a Skate Canada. Ma nel suo caso, dato il lungo periodo di stop, non si dovrà forzare la mano.