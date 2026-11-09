Cup Of China 2026: Lara Naki Gutmann è una certezza. E il bello deve ancora venire

Una meravigliosa certezza per un’atleta che non smette mai di stupire. Lara Naki Gutmann ha salutato la Cup Of China 2026 strappando la quinta posizione. Un piazzamento di lusso, considerato il livello pregevole visto sul ghiaccio di Shenzhen, con ben cinque atlete sopra quota 200 punti tra cui appunto l’azzurra, bravissima a dimostrare per l’ennesima volta di sapersi destreggiare anche con l’élite della disciplina.

L’allieva allenata da Gabriele Minchio si è resa artefice di uno short program che ha rasentato la perfezione con cui ha scacciato via il passaggio vuoto di Angers atterrando in zona bonus il triplo lutz singolo che, insieme alla combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, al doppio axel e al resto degli elementi le ha consentito di ritoccare il suo primato personale, arrivando fino a quota 71.76.

Ottimo anche il libero, dove però sono mancati all’appello entrambi i lutz (quello singolo e quello posto in combinazione), fattore che ha abbassato il valore base del layout e con cui si è dovuta accontentare del punteggio di 130.93 per il totale di 202.69. Quanto fatto ci dice che Gutmann, pur brillando, non ha ancora espresso il massimo del potenziale nei due segmenti, aspetto sui cui si lavorerà in vista della seconda parte di stagione.

In realtà, al di là dei dettagli puramente tecnici, di classifica e di valutazione (perché sì, ancora una volta non abbiamo visto un giudizio equo nelle components, ma su queste pagine lo rimarchiamo da tempo), la notizia più bella è quella di avere una rappresentante italiana in grado di garantire continuità e di cui essere orgogliosi per il suo approccio sempre fine, estremamente elegante e soprattutto originale. E per un Paese come il nostro, che ha patito moltissimo il post-Kostner, non poteva esserci profilo migliore.

Adesso l’auspicio è che Lara Naki possa dare quel sano effetto-traino che spesso si verifica in questi casi, spingendo le connazionali a lei più vicine ma anche tante altre giovani pattinatrici a crescere, a lavorare, a seguire l’esempio. Perché si può avere la fortuna di imbroccare una stagione, ma come dice il detto: due indizi fanno una prova. E non si lotta a viso aperto con profili come Mone Chiba, Alexandra Ignatova, Haein Lee e Anastasia Gubanova per caso. Ora testa agli Europei, con lo stesso approccio di sempre.