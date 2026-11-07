Cup Of China 2026, Mishina-Galliamov trionfano nelle coppie. Battuti Metelkina-Berulava

Un trionfo netto. Arriva la prima vittoria della Russia, in gara come neutrale, al Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio artistico. Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov si sono infatti imposti nelle coppie alla Cup of China, terza tappa della rassegna itinerante attualmente in fase di svolgimento a Shenzhen. Buona prova di forza per il binomio bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022, in grado di battere anche nel segmento lungo Anastasiia Metelkina-Luka Berulava.

Gli allievi di Tamara Moskvina hanno avuto la meglio imponendosi in entrambi i punteggi, confezionando un free program competitivo nonostante un’apertura problematica, contrassegnata da un errore nella combinazione triplo salchow/euler/triplo salchow. Ottimo invece il resto degli elementi, a partire dal triplo toeloop singolo, il triplo twist, i due lanciati triplo flip e triplo rittberger passando per il sollevamenti.

In virtù di quanto fatto gli atleti si sono spinti fino a 135-15 (66.64, 69.51) toccando quota 209.84 nel totale ed arginando i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, la cui rincorsa è stata frenata da una defaillance avuta nel sollevamento di gruppo 3, fattore che inchiodato il loro score a 131.21 (62.27, 68.94) per 198.27.

Ottima rimonta poi per i promettenti giapponesi Yuna Nagaoka-Sumitada Moriguchi, quarti nel corto e sul gradino più basso nel podio nella classifica finale grazie ad un libero valutato complessivamente 118.44 (55.50, 62.94) per 181.50. Domani mattina la Cup Of China terminerà con lil free individuale maschile.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Aggiungi OA Sport come Fonte preferita su Google Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov (AIN2) – 209.84