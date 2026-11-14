Quanti punti può guadagnare Zverev su Sinner alle ATP Finals: il distacco minimo e massimo dopo Torino

Jannik Sinner non sarà in campo alle Nitto ATP Finals, e nel ranking ATP il tedesco Alexander Zverev potrà incrementare il proprio vantaggio nei confronti dell’azzurro, costretto ai box da un infortunio, avendo già la certezza di chiudere la stagione al primo posto.

Saranno infatti in palio 1500 punti alle ATP Finals: Sinner chiuderà sicuramente la stagione al secondo posto a quota 7950, mentre Zverev partirà a Torino da quota 9350, già con 1400 punti di vantaggio sull’italiano. Si tratta del distacco minimo che potrebbe esserci tra i due a fine 2026.

Vincere il torneo dopo aver chiuso da imbattuto la fase a gironi, invece, consentirebbe a Zverev di issarsi fino a quota 10850, portandosi a +2900 sull’italiano: con questo scenario, invece, troverebbe spazio l’ipotesi che porta al distacco massimo tra i due a fine stagione. In mezzo, ovviamente, altre possibilità.

Ciascuno dei tre match della prima fase, infatti, metterà in palio 200 punti, per un massimo di 600 al termine dei gironi, poi altri 400 saranno in palio nelle semifinali, infine l’ultimo atto ne assegnerà ulteriori 500: nel complesso il tedesco potrà rosicchiare a Sinner fino a 1500 punti.

DISTACCO MINIMO A FINE STAGIONE TRA ZVEREV E SINNER

1 Alexander Zverev 9350 (+1400 su Sinner)

2 Jannik Sinner 7950

DISTACCO MASSIMO A FINE STAGIONE TRA ZVEREV E SINNER

1 Alexander Zverev 10850 (+2900 su Sinner)

2 Jannik Sinner 7950