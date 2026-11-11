Serie A1 femminile, l’Ekipe Orizzonte si riprende la vetta. Primo successo nel torneo per Civitavecchia

La sesta giornata del girone di andata del campionato di Serie A1 femminile si conclude con gli ultimi due match, incontri rinviati per le fatiche europee sostenute da AGN Energia Bogliasco 1951 e Nautilus Civitavecchia nell’ultimo fine settimana. I verdetti della vasca premiano l’Ekipe che si riprende la vetta della classifica e la formazione laziale che conquista il primo successo nel torneo.

Alla Comunale di Nesima l’Orizzonte, al ritorno in campo dopo la sconfitta nell’esordio europeo, approccia bene il match, cresce alla distanza e finisce per dilagare con un roboante 20-6 contro il Bogliasco. Le etnee inaugurano il loro pomeriggio con la superiorità numerica trasformata dall’olandese Willemsen e chiudono il parziale di apertura sul 5-1 firmato dal rigore di Cassarà.

La truppa allenata da Martina Miceli continua a spingere, arriva all’intervallo lungo sul punteggio di 9-4, inaugura la ripresa con un nuovo e devastante strappo tramortendo le rivali con un mortifero 4-0 aperto da Tabani e chiuso dal rigore della mancina olandese, miglior marcatrice di giornata con una cinquina, per il provvisorio 13-4. Il quarto periodo si trasforma in pura accademia e consente alla squadra siciliana di dilagare fino al 20-6 finale.

A Viterbo la Nautilus Civitavecchia, reduce dalla qualificazione al Qualification Round II di Conference Cup, supera la neopromossa Vela Ancona 16-13, conquista la prima vittoria nel torneo e rimuove lo zero dalla casella dei punti conquistati. A decidere le sorti di una contesa nella quale le due squadre procedono a strappi è il 3-0 che le padrone di casa mettono a segno tra la fine del terzo e l’inizio del quarto parziale con gli acuti di Braccini, Hilic e Tortora per il 14-13 provvisorio. Le doriche rientrano, con l’ultimo guizzo sul meno uno, ma Tortora trova ancora la conclusione mancina vincente per il colpo del ko prima del rigore trasformato da Hilic per il definitivo 16-13. Non bastano alla formazione marchigiana i due rigori parati da Andreoni a Ilic e Bianchi.