Sci alpino, la rimonta di Alex Vinatzer fa sperare. Al femminile servono tempo e pazienza

La Coppa del Mondo di sci alpino ha riaperto i battenti in quel di Levi dopo l’assaggio di qualche settimana fa a Soelden. Un fine settimana sulle nevi finlandesi completamente dedicato allo slalom. Fino alla seconda manche della gara maschile sembrava essere un weekend abbastanza deludente ed opaco per i colori azzurri, ma la clamorosa rimonta di Alex Vinatzer ha sicuramente cambiato gli scenari, rendendo la due giorni in Lapponia sicuramente più dolce.

Una seconda manche che speriamo possa avere il sapore della rinascita per l’altoatesino, che ha firmato il miglior tempo assoluto, recuperando ben diciotto posizioni rispetto a metà gara. Un quinto posto finale sfiorando anche il podio, distante appena quattordici centesimi. Veloce sui piani, centratissimo sul ripido, pulito tecnicamente, un Vinatzer davvero eccezionale quello visto nella seconda manche e la speranza è quello di poterlo vedere sempre così.

L’inizio di stagione fa sicuramente ben sperare, visto che a questo quinto posto di Levi si somma il settimo posto nel gigante di Soelden, venendo così proiettato al terzo posto della classifica generale di Coppa del Mondo. Ovviamente è solo l’inizio, ma già solo questo deve dare fiducia e consapevolezza a Vinatzer, in attesa dell’appuntamento ancora tra i rapid gates a Gurgl del prossimo weekend.

Restando sempre in campo maschile, Vinatzer appare, però, anche l’unica luce in un buio profondo. La sensazione è quella che dietro all’altoatesino ci sia davvero poco e che lo slalom maschile italiano sia davvero solamente Alex. Nessun qualificato alla seconda manche su una pista che ha comunque dimostrato che il tempo si poteva fare anche con pettorali altissimi. Tommaso Saccardi ha chiuso trentunesimo e può recriminare, ma non serviva molto di più per centrare la qualificazione. Il resto del gruppo azzurro ha chiuso lontanissimo, vere e proprie comparse.

Se il settore maschile pare avere solo un unico solo rappresentante, quello femminile sulla carta sembra aver cambiato un po’ il trend delle ultime annate, visto che ci sono più atlete che possono dire la loro. Qui il concetto chiave è quello della pazienza, della forza di aspettare e di non avere fretta e del volere tutto e subito. Marta Rossetti era alla prima gara dopo aver saltato un’annata intera, Martina Peterlini si era operata ad aprile e ha messo gli sci solo da poco, una giovane come Anna Trocker è solo all’inizio della prima vera stagione di Coppa del Mondo tra le grandi.

Non per questo non può esserci un po’ di amarezza per il risultato finale di Levi, dove ci poteva comunque aspettare qualcosa di meglio, anche solo in termini di numero di atlete qualificate alla seconda manche. La migliore è stata una bravissima Beatrice Sola, che ha chiuso diciannovesima e ha centrato il miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. La ventitreenne trentina deve dimostrare ora a Gurgl che questo non è stato solo un caso isolato, ma l’obiettivo è quello di confermarsi ancora a punti per abbassare il pettorale di partenza.

Il ventesimo posto di Lara Della Mea non soddisfa, perché la nativa di Tarvisio ha dimostrato di valere decisamente di più e si spera in un pronto riscatto già in Austria. Martina Peterlini è stata comunque brava a centrare la qualificazione, ma si è visto che le mancano un po’ di passaggi tra i pali e un po’ di fiducia in più. Servirà un po’ più di tempo, proprio come a Marta Rossetti, che comunque non è andata lontana ad entrare tra le prime trenta.

Dispiace che tre azzurre, compresa Anna Trocker, sono praticamente uscite tutte nello stesso punto. Il potenziale si è sicuramente alzato rispetto alle ultime stagioni e sono molte di più le azzurre che possono centrare la qualificazione alla seconda manche e provare a fare il salto di qualità necessario per competere a grandi livelli. Ora c’è subito Gurgl come nuovo banco di prova.