Sci alpino, inizia la trasferta delle Nazionali in Nord America. Sofia Goggia verso il rientro

Dopo il consueto opening riservato al gigante di Soelden, sta per entrare nel vivo la Coppa del Mondo di sci alpino 2026-2027 con gli slalom di Levi e Gurgl che precederanno una tournée nordamericana di due settimane. La trasferta oltreoceano prenderà il via già nei prossimi giorni per un folto gruppo della Nazionale italiana, sia maschile che femminile, in preparazione delle gare previste tra fine novembre e metà dicembre.

Per quanto riguarda la velocità maschile il direttore tecnico azzurro Max Carca ha convocato da sabato 14 novembre Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod, Gregorio Bernardi, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Max Perathoner, Florian Schieder e Pietro Zazzi per un raduno sulle nevi di Copper (in Colorado) verso il superG del 28 novembre e le successive competizioni in programma a Beaver Creek (due discese ed un supergigante fra giovedì 3 e sabato 5 dicembre).

Comincia domani invece il blocco di allenamenti a Copper per Sofia Goggia, Marta Bassino, Laura Pirovano e Asja Zenere in vista del gigante di Killington (sabato 28 novembre), i successivi due giganti canadesi di Mont Tremblant (sabato 5 e domenica 6 dicembre) ed infine le due discese ed il superG di Beaver Creek (tra venerdì 11 e domenica 13 dicembre).

Nelle tre gare in Colorado vedremo in azione anche il resto della squadra di velocità femminile, che preparerà il viaggio negli Stati Uniti a Solda (Bolzano)) dal 13 al 18 novembre con Roberta Melesi, Sara Allemand, Teresa Runggaldier, Sara Thaler, Nadia Delago, Nicol Delago ed Elena Curtoni.