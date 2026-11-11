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Ambesi: “Non penso che Shelton possa dare fastidio a Sinner ed Alcaraz. Non capisco Ferrer con Ruud”

Pubblicato

5 minuti fa

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Ben Shelton
Ben Shelton/LaPresse

Nella nuova puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, si è analizzato il torneo di Parigi e l’avvicinamento alle Finals di Torino della prossima settimana. Massimilano Ambesi, voce tecnica di Eurosport, ha voluto anche soffermarsi sulla scelte degli allenatori e sulle nuove coppie del circuito, non tralasciando però le riflessioni che il torneo parigino ci ha lasciato.

Partendo proprio da Parigi: “I giocatori che potevano entrare alle Finals grazie a Parigi hanno bucato il torneo. A Fritz non si può dire niente, il giorno prima recupera una partita persa su uno dei campi esterni. Ha fatto quello che doveva fare, è mancato lo sprint. De Minaur perde una partita semplice, Jodar esce presto, Paul ha trovato Shelton. Alle Finals non arrivano quelli più in forma”.

L’analisi su Shelton: “Shelton vince varie battaglie e si trova in finale. Il fatto che perda così da un Alcaraz al 75-80% del suo potenziale fa capire quale sia il divario con lo spagnolo. Shelton è comunque numero quattro con agio. Con un diritto migliore sarebbe molto più dominante, potrebbe chiudere le partite con servizio e diritto. Invece a Parigi ha giocato tante maratone e partite dure. Shelton, nonostante i progressi, non sembra essere quello che può dare fastidio ad Alcaraz e Sinner”.

La girandola degli allenatori: “Ho sbagliato i miei pronostici sul giro degli allenatori. La scelta di Ferrer non ha senso, piuttosto sceglieva una promessa spagnola. Ruud e le similitudini con i loro percorsi si spiegano poco. Ruud è un giocatore in parabola discendente nonostante chiuda la stagione tra i 20. Capisco più Ljubicic perché Aliassime è sano e può avere potenziale”.

Proseguendo sul canadese: “Aliassime può recriminare tanto su Roland Garros e Wimbledon. A Londra perde da Djokovic, ma a Parigi le condizioni ambientali con il tetto chiuso erano più favorevoli a lui che a Cobolli. Alla fine, Flavio è uscito fuori ed in alcuni momenti lo ha sovrastato. È mancato quel quid in più che non so se Ljubicic potrà dargli”.

Il torneo di Musetti: “Musetti è entrato in campo condizionato nel match contro Van Assche. L’inerzia però era sua, poi nel finale gli è mancato il killer instinct. I precedenti erano stati tutti particolari. Nel primo set non ha approfittato di alcune situazioni. Non credevo che Van Assche potesse tenere testa a Shelton; invece, è entrato in campo con un piano deciso”.

Chiosando con una parentesi sul circuito femminile: “Le finali femminili sono nate male per tanti motivi. Le dichiarazioni di alcune giocatrici facevano passare in secondo piano questo torneo, poi il malore di Rybakina anche se non è chiaro cosa abbia avuto. L’inizio è stato in sordina. Non sono state partite entusiasmanti. Sabalenka ha fatto benino, potrebbe chiudere bene la stagione, si è sempre trovata bene ad Indian Wells. Agli Australian Open ritornerà la questione del numero uno”.

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