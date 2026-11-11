Sci alpino, i precedenti dell’Italia maschile a Levi: due podi risalenti a 10 e 20 anni fa

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2026-2027 torna in scena dopo una breve pausa a seguito del gigante d’esordio di Soelden (Austria). Il prossimo impegno in programma sarà, nel corso di questo fine settimana, lo slalom di Levi (Finlandia). Sulla pista denominata “Levi Black”, però, non è una delle preferite per i colori azzurri. Dopotutto gli atleti azzurri non hanno mai conquistato una vittoria nella località lappone e, al massimo, sono stati in grado di centrare due terzi posti.

Il primo risultato di rilievo per i nostri portacolori sulla pista di Levi è il terzo posto di Giorgio Rocca nello slalom del 12 novembre 2006 vinto dall’austriaco Benjamin Raich davanti allo svedese Markus Larsson. Passiamo al 14 novembre 2010 con Cristian Deville che sfiora il podio e chiude quarto nello slalom vinto dal francese Jean-Baptiste Grange davanti allo svedese Andre Myhrer ed al croato Ivica Kostelic.

Ancora un buon risultato, ma niente podio, il 12 novembre 2011 con Manfredd Moelgg quarto e Patrick Thaler quinto nello slalom vinto da Andre Myhrer davanti a “Sua Maestà” Marcel Hirscher ed allo svedese Jens Byggmark. Si passa, quindi, al 17 novembre 2013 con Patrick Thaler sesto nella gara vinta da Marcel Hirscher davanti a Mario Matt ed al norvegese Henrik Kristoffersen.

Avanziamo al 16 novembre 2014 con il solito Patrick Thaler che chiude quinto nella gara tra i rapid gates vinta da Henrik Kristoffersen davanti a Marcel Hirscher ed al tedesco Felix Neureuther. L’ultimo precedente di rilievo risale al 13 novembre 2016 con il gradino più basso del podio di Manfredd Moelgg nella gara vinta da Marcel Hirscher davanti al connazionale Michael Matt.