Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di slalom. Con Shiffrin a mezzo servizio, chi sfrutterà l’occasione?

Con la gara di Levi si apre una stagione di slalom femminile davvero incerta ed imprevedibile. La decisione di Mikaela Shiffrin di mettere un po’ da parte la sua specialità porta ad avere scenari sicuramente interessanti in ottica coppa di specialità. L’assenza parziale dell’americana ovviamente avvicina le dirette avversarie, che possono davvero cominciare a sognare la sfera di cristallo.

Resta da capire quante gare di slalom Shiffrin deciderà di saltare durante l’anno. Sicuramente non sarà presente a Levi e poi a Gurgl, facendo invece il suo ritorno sulle nevi di casa a Killington. Lo scorso anno Shiffrin ha dominato, vincendo con oltre 400 punti di distacco su tutte le rivali e dunque può anche permettersi questo doppio zero, a patto ovviamente di rimanere sullo stesso livello della stagione passata con una vittoria dietro l’altra.

Con una Shiffrin dunque a mezzo servizio o comunque incerta sul numero di slalom da fare, dovranno essere brave le altre ad approfittare di questo momento e sfruttare subito l’occasione. La sensazione, però, è quella che non ci sia una vera grande rivale dell’americana, ma tante atlete che alla fine rischiano quasi di fare il gioco della stessa Shiffrin, levandosi punti tra loro e lasciando dunque margine di recupero alla statunitense.

Lo scorso anno sul podio della classifica di specialità ci sono salite le svizzere Camille Rast e Wendy Holdener, che partono sicuramente in prima fila in un’ipotetica griglia di partenza. Dietro alle elvetiche c’è sicuramente Katharina Truppe, che è la punta di diamante di una squadra austriaca un po’ in difficoltà per via dei tanti infortuni e che sta ancora aspettando il recupero di Katharina Liensberger, che salterà sicuramente Levi e Gurgl e potrebbe rientrare in Nord America.

Sono davvero tante le atlete che possono iscriversi a questa lotta per la coppa di specialità. La tedesca Emma Aicher ha forse nella testa il grande obiettivo della Coppa del Mondo generale, ma vuole sfruttare al massimo l’assenza di Shiffrin in slalom. Attenzione poi all’albanese Lara Colturi, anche se forse le è mancata un po’ di continuità tra i rapid gates, ma anche all’americana Paula Moltzan, che si è finalmente sbloccata a Soelden e può aver dato una svolta alla sua carriera.

L’ultimo capitolo riguarda due atlete con una storia diversa tra loro, ma entrambe con il desiderio di tornare al vertice. Si parte dalla croata Zrinka Ljutic, che ha vinto la coppa di slalom nel 2025 e che nell’annata passata ha vissuto davvero una crisi senza fine, terminando addirittura al ventitreesimo posto della classifica di coppa. La croata si presenterà a Levi per ricominciare da zero, ripartire e trovare le sensazioni di due anni fa.

L’altra storia riguarda Petra Vlhova, che come numero di vittorie e coppe sarebbe la prima da mettere alle spalle di Shiffrin. La slovacca, però, ha vissuto un calvario infinito, tornando alle gare solo sul finire della scorsa stagione. Vlhova, però, non ha mollato ed il sogno è quello davvero di ritornare al vertice della specialità, perchè la classe ed il talento ovviamente non sono stati persi. Già da Levi c’è curiosità nel capire cosa farà in pista.