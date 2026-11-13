Sci alpino, a Levi terminerà il duopolio Shiffrin-Vlhova. Che lotta per la vittoria, le azzurre vogliono stupire

Da dieci anni nell’albo d’oro dello slalom femminile di Levi sono incisi solo due nomi, quello di Mikaela Shiffrin e quello di Petra Vlhova. In totale si sono tenute ben quattordici gare, con otto vittorie dell’americana e sei della slovacca. Per la prima volta dopo tutto questo tempo questo incredibile duopolio potrebbe terminare e finalmente potrebbe essere inciso un nome diverso (l’ultima era stata Tina Maze nel novembre 2014).

Questo è il primo importante tema dello slalom femminile di Levi, che si disputerà sabato e che vedrà come grande assente proprio Mikaela Shiffrin, dopo che l’americana ha deciso che in questa stagione si concentrerà maggiormente su gigante e superG, mettendo un po’ da parte l’amato slalom, nel quale tornerà a gareggiare solo da Killington. Shiffrin ha vinto per nove volte in Finlandia e dunque rimanderà la possibilità di andare in doppia cifra sulla “Black Levi”.

Ci sarà, invece, Petra Vlhova, ma è molto difficile pensare che la slovacca possa continuare questa incredibile tradizione vincente che unisce lei e Shiffrin. Questa sarà la prima vera stagione dopo il ritorno dal grave infortunio del gennaio 2024 in casa a Jasna, anche se Vlhova si è comunque già rivista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In Coppa del Mondo non corre in slalom addirittura dal 16 Gennaio 2024 e c’è ovviamente comunque un po’ di curiosità nel capire come potrà essere il suo rendimento tra i pali stretti dopo averla vista anche in gigante a Soelden con un ventitreesimo posto.

Detto delle due storiche vincitrici di Levi, passiamo a chi può scrivere una nuova pagina della storia di questa gara. C’è davvero grande concorrenza per la vittoria, con le due svizzere Camille Rast e Wendy Holdener che partono leggermente in vantaggio su tutte le altre rivali. La prima è la principale candidata anche alla coppa di specialità (assenze di Shiffrin permettendo), ma non è mai andata sul podio a Levi, a differenza della sua connazionale che vanta ben tre secondi posti su questa pista e che vuole assolutamente la sua prima vittoria sulle nevi finlandesi.

L’anno scorso sul podio ci sono finite l’albanese Lara Colturi e la tedesca Emma Aicher, entrambe assolutamente candidate per la vittoria. Per Colturi sarebbe addirittura la prima della carriera in Coppa del Mondo, mentre per Aicher sarebbe un primo tassello in una stagione che deve portarla al massimo riconoscimento della vittoria nella classifica generale. Restando in casa Germania, attenzione anche a Lena Duerr, che apprezza particolarmente il tracciato finlandese, con tre podi nelle ultime quattro edizioni.

La vittoria di Soelden, anche se in gigante, può aver sbloccato definitivamente l’americana Paula Moltzan, che cerca il bis anche tra i rapid gates e che senza Shiffrin ha sicuramente il peso della nazionale americana sulle sue spalle. In casa Austria, invece, ancora un po’ di assenze (su tutte Katharina Liensberger) e le speranze sono riposte assolutamente su Katharina Truppe. Non vanno poi dimenticate le svedesi Anna Swenn-Larsson e Sara Hector, ma anche la croata Zrinka Ljutic, vincitrice della coppa di slalom nel 2025 e vogliosa di riscattare una stagione passata veramente disastrosa.

L’Italia si presenta a Levi con tante speranze e con la voglia sicuramente di fare bene. Nella squadra azzurra si comincia ad intravedere una luce rispetto al buio delle tante stagioni precedenti. Lara Della Mea è la punta di diamante e si spera che la nativa di Tarvisio abbia risolto i problemi fisici che un po’ l’avevano condizionata a Soelden. Attenzione a Martina Peterlini, che può dire la sua per un bel piazzamento e poi soprattutto all’atteso ritorno di Marta Rossetti dopo aver saltato tutta l’annata scorsa per infortunio. Tante le giovani presenti in Finlandia ed un occhio di riguardo lo ha soprattutto Anna Trocker, che vuole prendersi la qualificazione alla seconda manche.