Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di slalom: McGrath tenta il bis, ma che lotta per la sfera di cristallo!

A Levi si alza il sipario sull’imprevedibile stagione dello slalom maschile, forse la specialità più incerta e ricca di colpi di scena di tutta la Coppa del Mondo. Dal 2020 è stato un affare soprattutto norvegese, visto che sono ben cinque le sfere di cristallo conquistate dal paese scandinavo, comprese le ultime due. L’anno scorso a trionfare è stato Atle Lie McGrath, ma ripetersi è difficilissimo (non accade dai tempi di Hirscher) e la concorrenza è davvero elevatissima.

Una coppa di slalom che era rimasta aperta fino all’ultima gara e che alla fine ha premiato McGrath che è riuscito a trionfare per tre volte in stagione (Alta Badia, Wengen e Kranjska Goro), avendo un po’ più di continuità di risultati rispetto ai rivali, nonostante anche lui abbia avuto qualche passaggio a vuoto.

Sicuramente McGrath dovrà guardare in casa propria per cercare già dei primi rivali. L’eterno Henrik Kristoffersen si presenta ancora una volta al cancelletto di partenza con l’obiettivo di conquistare la quinta coppa di slalom della carriera, staccando così una leggenda come Alberto Tomba e mettendosi al terzo posto in solitaria dietro ad altre due icone dello sci alpino mondiale come Ingemar Stenmark (8) e Marcel Hirscher (6). Attenzione anche a Timon Haugan, forse il meno talentuoso dei tre norvegesi, ma comunque spesso nelle posizioni di vertice e pronto a quello step necessario per arriva davvero in altissimo.

Una coppa di slalom messa nel mirino anche da Lucas Pinheiro Braathen, che va a caccia della doppietta. Infatti il brasiliano punta all’accoppiata gigante-slalom, anche per provare a mettere pressione a Marco Odermatt per la generale (forse una missione impossibile). Se in gigante Pinheiro Braathen ha ormai raggiunto la consapevolezza di essere il numero uno assoluto, in slalom gli manca ancora quella continuità di vittorie e podi necessaria per andarsi a prendere la sfera di cristallo.

Non può assolutamente rimanere fuori dai discorsi della sfera di cristallo il campione olimpico Loic Meillard, che vuole prendersi finalmente la sua prima coppa del mondo importante della carriera (quella di parallelo del 2020 ha poco valore), anche se servirà essere un po’ meno piazzato e un po’ più vincente, proprio come fatto sulle nevi di Bormio ai Giochi.

Fari puntati anche in casa Francia, dove le ambizioni sono veramente altissime. Clement Noel è forse quello più talentuoso tra gli slalomisti in attività, ma non è mai riuscito a vincere una sfera di cristallo. Ogni stagione al transalpino è mancato qualcosa e anche nella scorsa alla fine ha dovuto chiudere in seconda piazza. Restando sempre tra le fila francesi attenzione anche a Paco Rassat, che ha le carte in regola per inserirsi nella lotta.