Sci alpino, a che ora la seconda manche dello slalom femminile di Levi: cambio di canale e startlist

Emma Aicher ha firmato il miglior tempo nella prima manche dello slalom femminile di Levi, tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. La tedesca ha stampato un perentorio 55.75 scendendo con il pettorale numero 1 sulle nevi finlandesi e ha distanziato di 36 centesimi l’albanese Lara Colturi, presentatasi al cancelletto di partenza con il secondo dorsale. La lotta per la vittoria sembra ristretta alle due contendenti, ma non mancheranno le sorprese nella seconda manche, in programma alle ore 13.00.

La croata Zrinka Ljutic si è inserita in terza posizione con il numero 24, accusando un distacco di 88 centesimi dalla leader ed è in piena lotta per il podio. Sono molto vicine la svizzera Camille Rast (quarta a 1.02), le austriache Katharina Truppe (quinta a 1.05) e Katharina Huber (sesta a 1.13), la svedese Cornelia Oehlund (settima a 1.17) e l’elvetica Wendy Holdener (ottava a a 1.20). Tre italiane si sono qualificate alla seconda manche: Lara Della Mea 19ma a 1.86, Beatrice Sola 23ma a 2.30, Martina Peterlini 26ma a 2.47.

Gli appassionati dovranno cambiare canale rispetto a quanto fatto per la prima manche: per guardare in diretta il secondo atto della gara in terra nordica non bisognerà sintonizzarsi su Rai 2, ma ci si dovrà collegare su RaiSportHD.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda manche dello slalom femminile di Levi, tappa della Coppa del Mondo 2026-2027 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; prevista la diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO SECONDA MANCHE SLALOM LEVI

Sabato 14 novembre

Ore 13.00 Slalom femminile a Levi, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SECONDA MANCHE SLALOM LEVI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta streaming: OA Sport.

STARTLIST SECONDA MANCHE SLALOM LEVI

1 12 206355 DUERR Lena 1991 GER 58.44 2.70 30 Head

2 70 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT 58.36 2.62 29 Rossignol

3 21 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN 58.23 2.49 28 Rossignol

4 22 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA 58.21 2.47 26 Head

5 40 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT 58.21 2.47 26 Atomic

6 41 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI 58.09 2.35 25 Head

7 18 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE 58.07 2.33 24 Rossignol

8 50 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA 58.04 2.30 23 Rossignol

9 30 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA 58.00 2.26 22 Rossignol

10 17 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA 57.97 2.23 21 Rossignol

11 31 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE 57.71 1.97 20 Kaestle

12 16 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 57.60 1.86 19 Fischer

13 29 6536392 HURT A.J. 2000 USA 57.57 1.83 18 Head

14 8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 57.47 1.73 17 Head

15 56 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE 57.37 1.63 16 Head

16 20 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO 57.35 1.61 15 Rossignol

17 15 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK 57.18 1.44 14 Rossignol

18 57 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS 57.16 1.42 13 Rossignol

19 11 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT 57.15 1.41 12 Head

20 23 198176 LAMURE Marie 2001 FRA 57.07 1.33 11 Rossignol

21 4 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE 57.06 1.32 10 Head

22 9 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA 57.04 1.30 9 Atomic

23 7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 56.94 1.20 8 Head

24 14 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE 56.91 1.17 7 Head

25 10 56253 HUBER Katharina 1995 AUT 56.87 1.13 6 Voelkl

26 3 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT 56.79 1.05 5 Voelkl

27 5 516562 RAST Camille 1999 SUI 56.76 1.02 4 Head

28 24 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 56.62 0.88 3 Atomic

29 2 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 56.10 0.36 2 Head

30 1 507168 AICHER Emma 2003 GER 55.74 1 Head