Quando partono Anna Trocker e le azzurre nello slalom di Levi: orari esatti, n. di pettorale, tv

L’Italia si presenta al primo appuntamento stagionale dello slalom femminile, in programma sabato 14 novembre sulla pista finlandese Black Levi, con un contingente folto e rinnovato composto da nove atlete. Un mix tra esperienza, rientri importanti e nuove leve, chiamato a rompere il ghiaccio tra i pali stretti e a conquistare punti preziosi per le classifiche di partenza.

A guidare tecnicamente la spedizione azzurra c’è Lara Della Mea, chiamata al ruolo di punto di riferimento del gruppo. Al suo fianco si rivedono finalmente due pedine fondamentali per la squadra italiana, entrambe reduci da lunghi stop fisici: Marta Rossetti, che torna a respirare l’aria della Coppa del Mondo dopo aver saltato l’intera passata stagione per infortunio, e Martina Peterlini, pronta a rimettersi in gioco dopo l’operazione affrontata durante l’estate. Per entrambe la gara lappone sarà un primo, significativo test per ritrovare il ritmo gara.

Confermata nel gruppo principale anche Beatrice Sola, che prolungherà poi la sua permanenza in Finlandia per prendere parte alle gare di Coppa Europa, mentre il resto della convocazione parla la lingua della linea verde. A completare la squadra ci sono infatti cinque giovani atlete pronte a farsi strada e a caccia della qualificazione alla seconda manche: Giorgia Collomb, Emilia Mondinelli, Alice Pazzaglia, Anna Trocker e Giulia Valleriani.

Grande curiosità su quanto potrà fare Trocker lei che, da campionessa del mondo junior di questa specialità, ha fatto vedere numeri speciali. Da capire come la giovane azzurra reagirà alle difficoltà del pendio finnico.

L’appuntamento è per sabato 14 novembre: prima manche alle ore 10:00 e seconda alle ore 13:00 italiane. Il programma prevede che le atlete con pettorale tra 1 e 15 partano 30″ dopo il termine della prova precedente, tra la 16 e la 30 l’intervallo scenderà poi a 20” dopo l’arrivo dell’atleta precedente e poi si scatterà subito dopo la conclusione a partire dal numero 31. Annunciati tv break da 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, i pettorali delle italiane, il palinsesto tv e streaming dello slalom femminile di Levi. La gara verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 HD nella prima manche e su RaiSport HD nella seconda; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

PETTORALI E ORARI ITALIANE SLALOM LEVI 2026

Lara Della Mea: pettorale numero 16, ore 10.23 circa.

Marta Perterlini: pettorale numero 22, ore 10.31 circa

Marta Rossetti: pettorale numero 27, ore 10.39 circa

Anna Trocker: pettorale numero 34, ore 10.49 circa

Giulia Valleriani: pettorale numero 35, ore 10.50 circa

Alice Pazzaglia: pettorale numero 37, ore 10.52 circa

Emilia Mondinelli: pettorale numero 43, ore 10.57 circa

Beatrice Sola: pettorale numero 50, ore 11.04 circa

Giorgia Collomb: pettorale numero 52, ore 11.06 circa

Si stima un minuto circa per discesa. Non sono considerate imprevedibili interruzioni dovute a cause di varia natura.

CALENDARIO SLALOM FEMMIINILE LEVI 2026

Sabato 14 novembre

Ore 10.00 Prima manche slalom femminile a Levi (Finlandia) – Diretta tv su Rai 2 HD

Ore 13.00 Seconda manche slalom femminile a Levi (Finlandia) – Diretta tv su RaiSport HD.

PROGRAMMA SCI ALPINO: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (prima manche slalom femminile), RaiSport HD (seconda manche slalom femminile)

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA SLALOM FEMMINILE LEVI 2026

1 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

2 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Head

3 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

4 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

5 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Van deer

7 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

8 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

9 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

10 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

11 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

12 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

13 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

14 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

15 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

16 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

17 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

18 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

19 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

20 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Rossignol

21 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

22 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Head

23 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

24 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

25 56550 HOERHAGER Lisa 2001 AUT Atomic

26 56664 FALCH Natalie 2004 AUT Rossignol

27 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head

28 198177 BRECHE Clarisse 2001 FRA Rossignol

29 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

30 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

31 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

32 6538147 GROSDIDIER Logan 2008 USA Rossignol

33 6537255 MORITZ Kjersti 2004 USA Fischer

34 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

35 6296299 VALLERIANI Giulia 2004 ITA Rossignol

36 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

37 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol

38 516783 MAECHLER Janine 2004 SUI Head

39 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol

40 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Atomic

41 516619 HOEPLI Aline 2001 SUI Head

42 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN Rossignol

43 6296281 MONDINELLI Emilia 2004 ITA Salomon

44 6537254 MORITZ Liv 2004 USA Fischer

45 507297 LANDSTROEM Moa 2005 SWE Atomic

46 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic

47 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

48 565488 TOMSIC Nika 2000 SLO Head

49 307813 MAEDA Chisaki 1998 JPN

50 6296075 SOLA Beatrice 2003 ITA Rossignol

51 516631 EGLOFF Selina 2001 SUI Rossignol

52 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol

53 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

54 108095 ALEXANDER Kiki 2001 CAN Rossignol

55 665009 SHKANOVA Maria 1989 AIN

56 516560 LINGG Charlotte 1999 LIE Head

57 45423 HOFFMAN Madison 2000 AUS Rossignol

58 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

59 225870 BUTLER Molly 2006 GBR Dynastar

60 405188 DERKS Kiara 2001 NED Voelkl

61 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol

62 25218 MIJARES RUF Carla 2002 AND Head

63 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Head

64 45497 HEAYDON Phoebe 2005 AUS Fischer

65 185502 KOSKINEN Silja 2004 FIN Head

66 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Head

67 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

68 6537779 HUNT Annika 2006 USA Rossignol

69 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head

70 56698 RINGS-WANNER Valentina 2005 AUT Rossignol

71 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

72 516530 GOOD Nicole 1998 SUI Voelkl

73 245084 TOTH Zita 2002 HUN Head

74 405172 WESTHOFF Bianca Bakke 2000 NOR Atomic

75 325119 GIM Sohui 1996 KOR Head

76 6296009 SINIGOI Caterina 2003 SLO Nordica

77 207084 GRANDINGER Charlotte 2007 GER

78 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

79 516722 BRAENDLI Anuk 2003 SUI Atomic

80 435437 SAWICKA Aniela 2001 POL Rossignol

81 565501 OPLOTNIK Anja 2002 SLO

82 185496 ALANISKA Veera 2003 FIN Atomic

83 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ Head

84 185511 KANTO Aada 2005 FIN Atomic

85 185518 SUNI Kia 2006 FIN Head

86 308647 SAKAI Maria 2007 JPN

87 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol

88 185516 BJORKSTEN Amelie 2006 FIN Atomic

89 715185 DRAGOLJEVIC Nikolina 2003 BIH