ANCORA ORO! Jessica Rossi trionfa anche nel trap misto ai Mondiali: accoppiata inscalfibile con Massimo Fabbrizi!

Si concludono con uno splendido acuto i Campionati Mondiali 2026 di tiro a volo, rassegna appena termina presso il poligono di Lusail, a Doha. Jessica Rossi e Massimo Fabbrizi hanno infatti vinto la medaglia d’oro nel trap misto, rendendosi artefici di una prova da standing ovation, dominata dall’inizio alla fine e che lascia ben sperare per il futuro, in quanto come sappiamo la gara sarà allestita anche per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Una giornata semplicemente in stato di grazia per il tiratore azzurro, perfetto per praticamente tutta la durata dell’ultimo atto mancando un piattello solo alla fine, quando il titolo era già in tasca. Leggermente più fallosa la prestazione per Rossi (ieri trionfatrice nel segmento individuale), brava a limitare gli errori dopo un inizio contrassegnato da un colpo a vuoto, sbagliando complessivamente solo altri tre tiri.

A dimostrazione della superiorità dimostrata basta scomodare il conto del totale: il premiato tandem tricolore ha infatti messo a referto ben trentacinque piattelli sui quaranta a disposizione, distanziando di tre lunghezze i britannici Charlotte Lucy Hall e Nathan Hales, argento con 32/40 a causa soprattutto della performance fallosa da parte di Hall.

Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la Turchia 2 di Rumeysa Pelin Kaya e Tolga Tuncer, i quali si sono fermati a 21/30. Ai piedi della top3 si è infine assestata l’Australia 2 di Penny Smith e James Willet, i quali si sono accontentati del contingente di 10/20.