Sara Errani e Jasmine Paolini: “Contente della qualificazione, ma prima c’è un altro match”

Sara Errani e Jasmine Paolini superano in rimonta la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez nel secondo match della prima fase a gironi delle WTA Finals 2026 ed accedono alle semifinali con un turno d’anticipo conquistando già il primo posto aritmetico nel Gruppo 1.

Nella consueta intervista in campo le azzurre vengono a conoscenza della certezza del primato nel raggruppamento (ma già prima di scendere in campo era noto che con un successo la coppia italiana sarebbe stata prima, grazie al precedente successo di Siniakova/Townsend su Perez/Schuurs, ndr), e possono esprimere tutta la loro gioia.

Jasmine Paolini chiede conferma del primato nel girone e commenta così il match: “Mi sono divertita un sacco, è stato veramente un bel doppio. I fan sono stati incredibili, molto rumorosi, mi hanno dato un sacco di energia, anche nei momenti difficili del primo set“.

Sara Errani non pensa alla semifinale ma al prossimo match, senza cambiare approccio: “Non cambia, ovviamente siamo felicissime e contentissime di essere già qualificate per la semifinale, però c’è un altro match importante, vogliamo provare a vincere anche il terzo, e ce la metteremo tutta“.