Errani/Paolini sicure del primo posto alle WTA Finals! La classifica del girone e cosa conta a pari punti

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per le semifinali del torneo di doppio delle WTA Finals 2026 di tennis, in corso di svolgimento ad Indian Wells, in California: le azzurre sono già certe del primo posto nel Girone 2 ed affronteranno nel penultimo atto la coppia seconda classificata nel Girone 1.

La coppia italiana, infatti, dopo aver battuto la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, nella scorsa notte ha sconfitto anche la spagnola Cristina Bucsa e la statunitense Nicole Melichar-Martinez, conquistando la seconda vittoria in altrettanti incontri.

Entrambe le coppie sconfitte dalle azzurre, inoltre, hanno battuto l’australiana Ellen Perez e la neerlandese Demi Schuurs, e si giocheranno il secondo posto nello scontro diretto di giovedì notte, quando invece le italiane sfideranno Perez/Schuurs, già eliminate all’ultimo posto.

Il match sarà dunque ininfluente: in caso di sconfitta, infatti, Errani/Paolini verranno raggiunte a quota 2 vittorie da una delle due coppie battute dalle azzurre, e proprio lo scontro diretto è il primo criterio da prendere in considerazione in caso di arrivo a pari punti. Le italiane, dunque, sono certe del primo posto.

CLASSIFICA GIRONE 2

1. Sara Errani/Jasmine Paolini (Italia, 8) 2 vittorie QUALIFICATE ALLE SEMIFINALI

2. Katerina Siniakova/Taylor Townsend (Cechia/Stati Uniti, 2) 1 vittoria

3. Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez (Spagna/Stati Uniti, 4) 1 vittoria

4. Ellen Perez/Demi Schuurs (Australia/Paesi Bassi, 6) 0 vittorie ELIMINATE