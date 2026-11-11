Errani/Paolini in semifinale alle WTA Finals! Rimonta su Bucsa/Melichar-Martinez e primo posto nel girone già certo!

Sara Errani e Jasmine Paolini vincono ancora nella prima fase a gironi delle WTA Finals 2026 di tennis, si assicurano il primo posto nel Gruppo 2 ed approdano in semifinale, dove troveranno la seconda classificata del Girone 1: ad Indian Wells (USA), nel secondo match del round robin le azzurre battono la coppia numero 4 del seeding, composta dalla spagnola Cristina Bucsa e dalla statunitense Nicole Melichar-Martinez, sconfitte con lo score di 3-6 6-2 10-7 in un’ora e mezza di gioco. L’ultimo match della prima fase, contro l’australiana Ellen Perez e la neerlandese Demi Schuurs, già eliminate, sarà ininfluente per le azzurre ai fini del passaggio del turno.

IL PROGRAMMA DELLA SEMIFINALE DI ERRANI/PAOLINI

Nel primo set l’equilibrio si spezza già nel terzo game, quando le azzurre vanno sotto 30-40 ed al deciding point devono capitolare, cedendo la battuta. La coppia italiana evita l’1-4 al punto decisivo del quinto gioco, ma poi non sfrutta l’occasione per il 3-3 sempre sul 40-40 del sesto game. Nel nono gioco, però, il deciding point sorride ancora a Bucsa e Melichar-Martinez, che operano il break che vale il 6-3 in 36 minuti.

Nella seconda frazione il canovaccio cambia subito: in apertura arriva il break a trenta delle azzurre, che poi scappano sul 2-0. La coppia italiana manca il 3-0 pesante sul 40-40 del terzo gioco, ma poi nel quinto game strappano ancora il servizio alle avversarie, portandosi sul 4-1 pesante. Errani e Paolini non sfruttano un primo set point in risposta sul 40-40 del settimo gioco, ma nell’ottavo tengono la battuta a trenta e pareggiano i conti col 6-2 in 39 minuti.

Il match tie-break è dominato a lungo dalle azzurre: dallo 0-1, infatti, Errani e Paolini infilano 7 punti consecutivi, volando sul 7-1. Sull’8-2 la coppia italiana cede uno dei tre minibreak di margine e così Bucsa e Melichar-Martinez possono accorciare fino al -3 sul 5-8, ma poi le azzurre si procurano quattro match point sul 9-5. Errani e Paolini cedono un altro minibreak di margine, la spagnola e la statunitense tornano a -2 sul 7-9, ma poi la coppia italiana chiude i conti in risposta al terzo match point sul 10-7 dopo un quarto d’ora ed approda in semifinale.

Le statistiche sorridono alla coppia italiana, che vince 62 punti contro i 54 delle avversarie, grazie ad un maggior numero di vincenti, 22-18, e ad un minor numero di gratuiti, 19-25. Errani e Paolini sfruttano solo 2 delle 7 palle break avute a disposizione e ne cancellano 2 delle 4 concesse alle rivali odierne, mentre sono simili le percentuali al servizio. Le azzurre, infatti, si fanno preferire con la prima, 70%-66%, mentre Bucsa e Melichar-Martinez fanno leggermente meglio con la seconda, 45%-48%.