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Quando la semifinale di Errani/Paolini alle WTA Finals 2026? Possibile orario e avversarie, tv, streaming
Sabato 14 novembre, per quanto concerne le WTA Finals 2026, si disputeranno le semifinali sia del torneo di singolare che di doppio femminile: la coppia composta da Sara Errani e Jasmine Paolini si giocherà l’accesso alla finale avendo già la certezza di chiudere al primo posto il Gruppo 2.
L’incontro si disputerà sull’Indian Wells Tennis Garden e sarà il terzo o il quarto del programma, che si aprirà alle ore 21.00 italiane con gli incontri di singolare: Errani e Paolini affronteranno la coppia che avrà chiuso al secondo posto il Gruppo 1.
La coppia avversaria di Errani e Paolini, dunque, sarà una tra Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (Canada/Brasile, 1), Kristina Mladenovic/Hanyu Guo (Francia/Cina, 3), Su-wei Hsieh/Jeļena Ostapenko (Cina Taipei/Lettonia, 5) e Shuai Zhang/Elise Mertens (Cina/Belgio, 7).
Il match di semifinale di Errani/Paolini sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203). Diretta streaming gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.
CALENDARIO WTA FINALS 2026
Sabato 14 novembre
Indian Wells Tennis Garden – Dalle ore 21.00 italiane
Prima semifinale singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD
A seguire
Seconda semifinale singolare femminile – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e SuperTennis HD
A seguire
Prima semifinale doppio femminile (possibile slot di Errani/Paolini) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD
A seguire
Seconda semifinale doppio femminile (possibile slot di Errani/Paolini) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD
PROGRAMMA WTA FINALS 2026: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: in chiaro su SuperTennis HD ed in abbonamento su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (201, soltanto per la seconda semifinale di singolare).
Diretta streaming: gratuita su SuperTennis+ e sito di SuperTennis ed in abbonamento su Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.