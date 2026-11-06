Sandro Bovo è il nuovo CT della Georgia. Manca solo l’annuncio ufficiale

L’Italia della pallanuoto si conferma ancora una volta terra di grandi allenatori ed esporta il proprio sapere in terra estera per favorire lo sviluppo di altre nazioni vogliose di crescere e arrivare ai piani alti del panorama pallanuotistico. Sandro Bovo, oro olimpico a Barcellona 1992 e autore del Grande Slam con il Settebello, si appresta a diventare il nuovo CT della Georgia.

Manca ormai solamente l’annuncio della federazione georgiana per rendere ufficiale la conclusione dell’operazione. La nazionale caucasica sceglie di affidarsi a un autentico fuoriclasse della panchina che nella sua pluriennale esperienza a Brescia ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia e ha anche raggiunto in diverse circostanze le Finali di Champions League.

Bovo, che inizierà la sua avventura con i preliminari di World Cup in programma nel mese di gennaio, ha dimostrato con i fatti ed il lavoro quotidiano la sua straordinaria capacità di aiutare i giocatori a migliorare e a cambiare, in base alle necessità di squadra, il proprio ruolo per migliorare ulteriormente il proprio percorso.

Il sogno della Georgia sembra essere quello della qualificazione olimpica, traguardo che al momento potrebbe rappresentare una pura utopia. Non è però da escludere che la federazione, insieme all’arrivo in panchina di Bovo, possa procedere con una nuova campagna di naturalizzazioni andando a reclutare giocatori nei paesi della ex Jugoslavia.