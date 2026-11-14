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Tennis

Ruud spiega la scelta di Ferrer: “Voglio provare a vincere uno Slam”

Pubblicato

3 minuti fa

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Casper Ruud
Casper Ruud / LaPresse

Il norvegese Casper Ruud, nel corso dell’intervista concessa a ‘Bolavip’, ha spiegato le ragioni della scelta dello spagnolo David Ferrer come nuovo allenatore e si è soffermato sui traguardi da raggiungere con il nuovo tecnico. Il grande sogno è conquistare un titolo dello Slam.

L’entusiasmo per la nuova sfida: “Non vedo l’ora di lavorare con lui. Sarà davvero emozionante e divertente affrontare una nuova sfida. Spero davvero che possa nascere una collaborazione fantastica. È una persona straordinaria e sappiamo tutti quanto fosse bravo a tennis quando giocavo io, quindi sono davvero entusiasta”.

La stima per l’allenatore spagnolo: “Ha giocato a livello professionistico anche abbastanza di recente, visto che sono passati solo 6-7 anni, ha visto il tennis evolversi e crescere anche me. Abbiamo persino giocato l’uno contro l’altro. Ha un occhio fantastico per il gioco e una grande etica del lavoro, il che sarà importantissimo per me. Prediligo la ripetizione e il duro lavoro piuttosto che cercare di fare sempre colpi vincenti, e ho sempre ammirato David Ferrer fin da quando ero piccolo. È stato una grande fonte di ispirazione per me”.

Sugli obiettivi da raggiungere con la guida di Ferrer: “Spero di poter rientrare rapidamente nella Top 10 e, soprattutto, di raggiungere le Atp Finals di Torino il prossimo anno. È un grande obiettivo. Ci ho già giocato diverse volte e per molti giocatori è uno dei traguardi più importanti della stagione. Spero e credo che David possa tirare fuori il meglio di me come giocatore nei prossimi anni”.

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Il sogno di conquistare un torneo dello Slam: “Devo anche dire che l’opportunità di vincere i tornei del Grande Slam è ancora presente. Voglio provarci seriamente per i prossimi 5-6-7 anni. Voglio vedere se riesco a vincere uno Slam, anche se sarebbe un po’ più tardi rispetto a quanto accade normalmente per un tennista”.

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