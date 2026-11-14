Bolelli e Vavassori: “Vogliamo vincere le Finals. Abbiamo trascorso tre anni bellissimi”

Chiudere in bellezza il proprio sodalizio nel circuito e congedarsi con la vittoria del torneo più prestigioso davanti al pubblico amico. Simone Bolelli e Andrea Vavassori chiuderanno, Coppa Davis a parte, la loro esperienza insieme al termine della stagione e vogliono vincere le ATP Finals di Torino: per riuscire a centrare l’obiettivo dovranno superare diversi avversari di assoluto valore. Gli azzurri inizieranno il loro cammino nel girone Mark Woodford contro Christian Harrison/Neal Skupski, Marcel Granollers/Horacio Zeballos e Kevin Krawietz/Tim Puetz. L’obiettivo è entrare tra le prime due coppie del gruppo per centrare il pass per la semifinale.

L’obiettivo della coppia azzurra, nelle parole di Bolelli durante la presentazione di Casa Tennis e Casa Gusto e raccolte dall’ANSA, nel torneo che conclude la loro esperienza: “Vogliamo vincere le Finals, questo è il nostro obiettivo e daremo il massimo fino all’ultima palla e ci godremo il qui e ora, perché non bisogna dare per scontato essere qui”.

L’avvicinamento al torneo e la voglia di far bene contro avversari molto forti: “Siamo carichi e ci stiamo allenando da parecchi giorni a Torino, abbiamo voglia di fare bene. È un grande obiettivo per noi essere qui e daremo tutto in campo. Sono tutte coppie molto forti, sapevamo che di facile non c’era niente. Le conosciamo, abbiamo giocato contro tutte e l’obiettivo immediato è arrivare preparati per lunedì alla prima partita”.

Sul nuovo percorso che attende i due azzurri: “Inizierà per me e per lui un nuovo percorso, fa parte dello sport e del tennis, ma rimangono tre anni bellissimi, dove abbiamo conquistato molti tornei, giocato partite importantissime, con emozioni uniche. Andrea mi ha trascinato a fare una seconda carriera”.

Vavassori illustra la strategia da adottare e traccia il bilancio del percorso compiuto: “La strategia è essere il più imprevedibili possibile, fare anche delle giocate che non si aspettano. Cercheremo di cambiare sempre qualcosa, di migliorare sempre il nostro gioco, perché quello che fa la differenza è il dettaglio. Anche se io e Simone non giocheremo più insieme rimangono l’amicizia e tre anni bellissimi. Ci ricorderemo sempre questo viaggio bellissimo insieme”.