Alle ore 5:00 italiane di sabato 21 novembre scatterà la sessione di qualifica del Gran Premio di Las Vegas di Formula 1, tramite la quale verrà stabilita la griglia di partenza della gara programmata allo stesso orario di domani. Oramai ci si dovrebbe aver fatto il callo, tuttavia resta peculiare il fatto che una competizione negli Stati Uniti segua un fuso orario che, alle nostre latitudini, la tramuta in un appuntamento asiatico od oceanico!

Quali possono essere i motivi d’interesse dell’appuntamento di Sin City, considerando come Kimi Antonelli e la Mercedes abbiano rispettivamente già messo al sicuro il Mondiale piloti e quello costruttori? Senza dubbio la lotta per il ruolo di “vice” del ventenne italiano, poiché Max Verstappen (279), George Russell (262), Lewis Hamilton (261), Charles Leclerc (249) e Lando Norris (246) sono in piena bagarre.

Ognuno di loro ha le sue motivazioni per chiudere più in alto in classifica e, nel caso dei ferraristi, c’è anche una rivalità interna legata a chi arriverà davanti in campionato. Cambia niente, per Maranello, perché ancora una volta il 2026 ha rimandato l’appuntamento con i successi iridati “all’anno prossimo”. Può invece cambiare per Hamilton e Leclerc, tra i quali al di là delle parole non corre buon sangue e fra i quali c’è una certa frizione. Viceversa, la stagione non sarebbe evoluta come è evoluta.

Qua e là ci possono essere altri temi di interesse, quali il testa a testa per il settimo posto nella classifica costruttori fra Haas e Audi. La Casa tedesca è in rimonta, mentre il team americano (che quindi corre in casa) sta cercando di resistere facendo leva sul proprio ottimo inizio. Inoltre, giusto per curiosità e perché si gareggia negli Stati Uniti, riuscirà la Cadillac a marcare almeno 1 punto nella sua stagione d’esordio? Di occasioni ne restano poche e Las Vegas è una di quelle.