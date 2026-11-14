Rugby, Serie A Elite: Fiamme Oro show, Vicenza vince all’ultimo calcio

Sabato di punti e spettacolo a Roma, dove le Fiamme Oro travolgono Parabiago 80-7 e conquistano il bonus pieno nel terzo turno della Serie A Élite di rugby. La partita è chiusa già all’intervallo, sul 54-0, con otto mete nel solo primo tempo e Di Marco autore di 8 trasformazioni su 10. Player of the Match Arturo Fusari, a segno tre volte. Per Parabiago, ancora a zero punti in classifica, solo la meta di Paz.

A Piacenza il Vicenza espugna il campo dei Lyons per 20-21 in una gara thriller. I padroni di casa vanno al riposo avanti 14-5, ma i Rangers rientrano con i calci di Heymans e la meta di Franchetti per il 17-18. Moore riporta avanti i Lyons a cinque minuti dal termine (20-18), poi allo scadere è ancora Heymans a firmare il sorpasso decisivo, per un 4/7 complessivo dalla piazzola.

Nelle sfide delle 15.30 i campioni d’Italia del Valorugby Emilia superano Biella 5-24, volando in testa alla classifica con 11 punti. In Piemonte gli ospiti scappano nel primo tempo con le mete di Cruz (due) e Brisighella, poi chiudono con Manfredi all’81′. Player of the Match Nicolò Casilio. A Mogliano, invece, i padroni di casa battono Viadana 22-20 al termine di una sfida punto a punto.

Domani alle 14.15 va in scena il Derby d’Italia tra Petrarca e Rovigo, in diretta anche su Rai Sport. Il Rovigo, a quota 10 insieme alle Fiamme Oro, e il Petrarca, a 7, entrambi con una partita in meno, si giocano un’occasione importante per la classifica. Dietro al Valorugby, la corsa al vertice è apertissima: Vicenza e Mogliano inseguono a 9.