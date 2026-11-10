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Rugby

Rugby, non cambia il ranking ma il Galles allunga sull’Italia

Pubblicato

2 ore fa

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Per approfondire:
Paolo Garbisi
Garbisi / IPA Agency

La quarta giornata di Nations Championship e di Nations Cup ha scosso il World Rugby Ranking quasi in ogni sua parte: a restare ferme sono soltanto Sudafrica e Italia, mentre l’Inghilterra firma il colpo più pesante battendo l’Australia a Twickenham. Gli inglesi hanno vinto 45-22, guadagnando 1.31 punti e salendo a 86.99. Gli Wallabies ne perdono altrettanti e scendono a 83.12, finendo distanziati nettamente dalla vetta.

In cima, il Sudafrica resta a 93.09, perché il suo successo non ha cambiato nulla, vista la distanza dall’avversario. Alle sue spalle la Nuova Zelanda si fa più vicina: il 43-21 sulla Scozia vale 0.38 punti e il secondo posto sale a 92.65, a soli 0.44 dagli Springboks. Terza l’Irlanda, che dopo il 42-12 sull’Argentina guadagna 0.63 punti e consolida la sua posizione con 88.70. Quarta la Francia con 87.49, che dal successo sulle Fiji ricava appena 0.06 punti, ma si ritrova l’Inghilterra a 0.50 di distanza. Chiudono il gruppo di testa la Scozia, sesta con 84.40 e ora a più di 2 punti dagli inglesi, l’Australia, settima, e l’Argentina, ottava con 81.62.

Più sotto cambia il quadro della sfida per il nono posto. Le Fiji restano nono con 77.79, perché la sconfitta con i Bleus è quasi indolore (-0.06), ma il Galles si avvicina: grazie alla vittoria sul Giappone sale a 77.37 (+0.99) e si porta a 0.42 dagli isolani. L’Italia è undicesima con 76.30, punteggio invariato, e allunga sul Giappone, che dopo il ko di Cardiff scende a 75.25 (-0.99). Gli Azzurri hanno ora 1.05 punti di margine sui nipponici e 1.07 di ritardo dai gallesi. La Georgia resta tredicesima a 73.94: il successo sul Canada non porta punti. Movimenti anche nella parte bassa della graduatoria. Il Portogallo, che ha battuto nettamente il Cile, sale a 70.52 (+1.13), mentre i cileni perdono due posizioni e scendono al 18° posto. Quindicesimi gli Usa.

RANKING MONDIALE

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1 Sudafrica 93.09
2 Nuova Zelanda 92.65
3 Irlanda 88.70
4 Francia 87.49
5 Inghilterra 86.99
6 Scozia 84.40
7 Australia 83.12
8 Argentina 81.62
9 Fiji 77.79
10 Galles 77.37
11 Italia 76.30
12 Giappone 75.25
13 Georgia 73.94
14 Portogallo 70.52
15 USA 67.80

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