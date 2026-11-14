Tommaso Giacomel torna in gara dopo 9 mesi. Prime risposte al Sesongstart verso la Coppa del Mondo

Tommaso Giacomel ha fatto il proprio rientro in gara dopo un periodo decisamente difficile: a febbraio, quando si trovava al comando della mass start delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, si dovette ritirare a casa di un malore e le successive analisi mediche evidenziarono un’anomalia di conduzione elettrica atriale, risolta con un intervento di ablazione cardiaca; a giugno cadde in allenamento al Passo di Lavazé e riportò la lussazione della spalla sinistra, optando poi per una terapia conservativa.

Il 26enne trentino si è rimesso in gioca nella sprint del Seosongstart, evento andato in scena sulle nevi di Geilo (Norvegia) e che lancia la volata verso la Coppa del Mondo 2026-2027 di biathlon, la quale scatterà a Kontiolathi (Finlandia) nel weekend del 26-29 novembre (in programma individuale, sprint, staffetta mista, single mixed). L’azzurro ha chiuso in undicesima posizione con un distacco di 47.5 secondi dal vincitore, frenato da un paio di errori commessi nella seconda serie al poligono.

La gara è stata caratterizzata da un dominio norvegese: Vetle Sjastas Christenson (0-1) ha vinto con il tempo di 23:32.8 davanti ai connazionali Sturla Holm Laegreid (0-0, secondo a 7.8”), Johan-Olav Botn (1-1, terzo a 22.1”) e Edgar Hedegart (1-1, quarto a 23.4”). Il migliore degli italiani al traguardo è stato il veterano Lukas Hofer, impeccabile al tiro e nono all’arrivo con un distacco di 45.9 secondi dal padrone di casa.

Gli altri azzurri: Nicola Romanin (0-0, 14mo), Elia Zeni (1-0, 31mo), Didier Bionaz (2-2, 39mo), Christoph Pircher (0-2, 42mo). Il fine settimana in terra scandinava si concluderà domenica 15 novembre con la disputa delle mass start.