La Nazionale italiana di rugby si è spostata ad Udine, sede del match contro le Fiji in programma sabato 21 novembre alle 17.40 al Bluenergy Stadium, nella sfida valida per la sesta ed ultima giornata della prima fase del Nations Championship, che farà calare il sipario sulle Northern Emisphere Series.

Si tratta dell’ultimo incontro prima del fine settimana dedicato alle Finals, dove potrebbe anche riproporsi la sfida che andrà in scena sabato prossimo: l’Italia è già certa dell’ultimo posto nel girone dell’emisfero boreale e giocherà per l’11° posto, mentre le Fiji al momento sono ultime nella graduatoria dell’emisfero australe.

Gli azzurri si alleneranno presso le strutture del Rugby Udine, mentre giovedì 18 è previsto l’annuncio della formazione dell’Italia, mentre venerdì 19 alle 11.45 è in calendario il Team Run al Bluenergy Stadium. Le Fiji proveranno a vincere per scavalcare il Giappone: in quel caso saranno i nipponici a sfidare gli azzurri nella finalina.

In casa Italia la novità è rappresentata dalla convocazione di Lorenzo Pani, inoltre è stato invitato Davide Sette, terza linea e capitano dell’Italia Under 20 nell’ultima sfida contro i pari età della Francia vinta a Parma: l’azzurrino si allenerà in questi giorni con il gruppo della Nazionale maggiore.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA

Italia v Fiji – sabato 21 novembre, Udine – Bluenergy Stadium – ore 17.40

Final weekend 27/28/29 novembre, Twickenham

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 75 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 68 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma, 13 caps)

Ion NECULAI (Northampton Saints, 5 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)

Marco RICCIONI (Perpignan, 40 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 13 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 37 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 43 caps)

Seconde linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 67 caps)

Mattia MIDENA (Benetton Rugby/Mogliano Veneto Rugby, esordiente)

Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 3 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 76 caps)

Terze linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 42 caps)

Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, 1 cap)

Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 4 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 24 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 45 caps)

Mediani di mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 26 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 28 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 41 caps)

Mediani di apertura

Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 93 caps)

Paolo GARBISI (Perpignan, 59 caps)

Domingo MIOTTI (Montpellier, esordiente)

Centri

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 27 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Federico MORI (Bayonne, 18 caps)

Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 12 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (Zebre Parma, 4 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 34 caps)

Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)

Monty IOANE (Lione, 51 caps)

Lorenzo PANI (Benetton Rugby, 14 caps)

Atleta invitato

Davide SETTE (Rugby Experience L’Aquila/Accademia Nazionale Ivan Francescato)

Atleti non disponibili per infortunio

Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)

Juan Ignacio BREX (Toulon, 55 caps)

Malik FAISSAL (Northampton Sains, 2 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 17 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 57 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 16 caps)

Giulio MARINI (Benetton Rugby, 2 caps)

Tommaso MENONCELLO (Stade Toulousain, 40 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

David ODIASE (Zebre Parma, 6 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 26 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 21 caps)