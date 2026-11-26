Quando il sole di fine novembre tornerà a scaldare gli Emirati, il rugby a sette rimetterà in moto la sua giostra più veloce. A Dubai si alza il sipario sulla stagione 2027 delle SVNS, il circuito mondiale che ogni anno assegna il titolo iridato della disciplina. Stavolta però in palio c’è molto di più di una coppa. Questa è la prima stagione del cammino verso Los Angeles 2028: chi chiuderà tra le prime quattro al termine del World Championship, tra aprile e maggio sui campi di Hong Kong, Valladolid e Bordeaux, si prenderà un posto ai Giochi. Gli Stati Uniti, padroni di casa, sono già dentro, quindi il loro posto passerebbe alla quinta classificata. Gli altri pass si decideranno nei tornei continentali e in un ultimo torneo di ripescaggio. Ogni placcaggio, da qui in avanti, pesa un po’ più del solito.

Tra le donne il copione sembra già scritto nei nomi, ma con qualche riga ancora da riempire. L’Australia, regina uscita da Bordeaux dopo aver spezzato il lungo dominio neozelandese, riparte con una voce nuova in panchina: Reg Tayler ha raccolto il testimone di Tim Walsh, e solo il campo dirà se la macchina girerà con la stessa precisione. Alle sue spalle le Black Ferns non hanno alcuna intenzione di restare a guardare, e per gli ultimi due posti olimpici si prepara una sfida a tre tra Canada, Francia e Stati Uniti. Completano il quadro Fiji, Giappone e Spagna, a Dubai divise in due gironi: l’Australia con francesi, spagnole e statunitensi da una parte, la Nuova Zelanda con canadesi, figiane e giapponesi dall’altra.

Il torneo maschile ha un solo nome scritto in cima alla lavagna: il Sudafrica. I Blitzbokke hanno dominato le Series, si sono presi il titolo mondiale e restano la squadra da battere, anche se qualche infortunio potrebbe appesantire il loro avvio. Li inseguono gli All Blacks Sevens, guidati da Willie Rickards con Scott Curry e Liam Messam al fianco, decisi a rimettersi al comando grazie a tecnica e profondità di rosa. L’Argentina fa paura se trova continuità, mentre la Spagna, oggi con la Francia la grande potenza europea, deve convivere con un delicato ricambio generazionale. E poi ci sono le Fiji, sempre uno spettacolo, che potrebbero essere la sorpresa dell’anno in un torneo che in chiave Olimpiadi promette equilibrio e spettacolo. Il sorteggio ha messo Sudafrica, Argentina, Australia e Stati Uniti nel girone A, con Nuova Zelanda, Fiji, Francia e Spagna nel B.

Mentre i grandi si giocano il palcoscenico principale, c’è un’altra storia che si scrive nello stesso weekend, e ci riguarda da vicino. Venerdì 27 e sabato 28 novembre, sempre a Dubai, l’ItalSeven di Matteo Mazzantini debutta nel Tier 3, il terzo gradino della scala mondiale. Gli azzurri ci sono arrivati dopo lo storico argento al Rugby Europe 7s Championship, il miglior risultato degli ultimi ventidue anni, che ha spalancato loro questa porta. Il girone all’italiana è breve ma duro: Cile venerdì alle 10:06 ora italiana, poi Samoa alle 13:34 e il Canada, nobile decaduta con un passato glorioso nel Tier 1, alle 17:02. Sabato chiudono con Zimbabwe e Hong Kong. Chi finisce tra le prime due sale al Tier 2, che tra Nairobi, Montevideo e San Paolo dà accesso, almeno sulla carta, alla corsa verso il World Championship. La strada per sognare Los Angeles è ancora lunga, ma da qualche parte bisogna pur partire.