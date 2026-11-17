La Nazionale Italiana 7s Maschile torna in campo a Dubai per il primo appuntamento del percorso che mette in palio la promozione nella seconda divisione delle HSBC SVNS Series. Il responsabile tecnico Matteo Mazzantini ha ufficializzato i convocati per le SVNS3 Series, in programma il 27 e 28 novembre negli Emirati Arabi Uniti.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento forti del secondo posto nelle Rugby Europe Championship Series 2026, risultato che ha garantito l’accesso alla competizione. Un piazzamento che conferma i progressi del gruppo e apre una nuova opportunità di confronto internazionale, con lo sguardo rivolto anche ai Giochi di Los Angeles 2028.

A Dubai l’Italia affronterà Hong Kong, Canada, Cile, Samoa e Zimbabwe. La posta in palio è alta: le prime due classificate otterranno la promozione alle SVNS2 Series, in programma a Nairobi, in Kenya, nei primi giorni del 2027. Per l’Italia un’occasione d’oro dopo anni di anonimato nella versione olimpica della palla ovale e per provare il colpaccio tra i convocati spicca Pierre Bruno, 15 caps con la nazionale maggiore, mentre altri nomi da tenere d’occhio sono Luca Belloni, Massimo Cioffi (veterano del 7s), Michael Oba e Marco Scalabrin.

Italseven – convocati

Luca Belloni (Rugby Rovigo Delta)

Sebastiano Billio (Rugby Paese)

Nicola Bozzo (R.C. Suresnes)

Filippo Bozzoni (Biella Rugby Club)

Pierre Bruno (Valorugby Emilia)

Fabrizio Daniel Ciardullo-Oro (Rugby Viadana)

Massimo Cioffi (Rugby Parma)

Rocco Del Bono (Livorno Rugby)

Inza Dene (Piacenza Rugby Club)

Diego Andrea Ferrazzi (Rugby Parabiago)

Paul Marie Foroncelli (XV de la Dombes)

Cristian Lai (Fiamme Oro Rugby)

Michael Mba (Fiamme Oro Rugby)

Andrea Leon Momicchioli (Rugby Vicenza)

Gianmarco Pietramala (Valorugby Emilia)

Marco Scalabrin (Rugby Vicenza)