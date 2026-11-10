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Roma-Servette oggi, Champions League calcio femminile: orario, tv, programma, streaming
Il mantra è solo uno: cambiare passo. Oggi, martedì 10 novembre, alle ore 21:00 si gioca allo Stadio Tre Fontane Roma-Servette, quarto appuntamento valido per il girone unico della Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Match quasi da dentro o fuori per le giallorosse, costrette a rincorrere in classifica.
LA DIRETTA LIVE DI ROMA-SERVETTE DI CALCIO FEMMINILE DALLE 21.00
Le ragazze allenate da coach Piovani al momento gravitano nella parte bassa, con un ruolino di marcia di due sconfitte ed un solo pareggio. Non particolarmente migliore il rendimento delle avversarie, attualmente con un contingente di tre punti maturati grazie alla vittoria con il Leuven per 5-1
Appare chiaro che la sfida contro le svizzere rappresenta un crocevia per le capitoline, chiamate a portare anche in campo europeo la grande continuità realizzativa del Campionato, in cui viaggiano a punteggio pieno mettendo a referto molteplici goal in orni partita.
La partita tra Roma e Servette, valida per la quarta giornata della fase a girone unico di Champions League di calcio femminile, andrà in scena martedì 10 novembre (ore 21:00). Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.
CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI
Martedì 10 novembre
21:00 Roma vs Servette allo Stadio Tre Fontane di Roma
PROGRAMMA ROMA-SERVETTE CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Disney+
Diretta testuale: OA Sport
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