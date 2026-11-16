Ranking WTA (16 novembre 2026): Mirra Andreeva si avvicina al vertice, Jasmine Paolini in top-40

L’alba di un nuovo giorno? Potrebbe essere. Di certo, le WTA Finals di Indian Wells hanno contribuito a ridisegnare gli equilibri ai vertici del tennis femminile mondiale. Elena Rybakina resta sul trono, nonostante abbia dovuto saltare l’appuntamento di fine stagione a causa di alcuni problemi fisici. La kazaka guida la classifica con 8.099 punti.

Alle sue spalle, però, avanza una nuova protagonista, ormai anche una solida realtà del circuito. È la russa Mirra Andreeva, autentica dominatrice delle Finals californiane, conquistate senza cedere nemmeno un set lungo il proprio cammino. A soli 19 anni, Andreeva occupa la seconda posizione con 7.806 punti, a ridosso della vetta e con prospettive decisamente interessanti in vista del 2027.

Scivola invece al terzo posto una delle grandi deluse della stagione, la bielorussa Aryna Sabalenka (6.685 punti), spodestata dal vertice e chiamata a ritrovare certezze dopo un’annata complicata.

A completare la top 10 figurano le statunitensi Coco Gauff e Jessica Pegula, l’ucraina Elina Svitolina, finalista alle Finals californiane, le ceche Linda Noskova e Karolina Muchova, la polacca Iga Swiatek e l’altra ucraina Marta Kostyuk.

RANKING WTA TOP-10

Lunedì 16 novembre 2026

1. Elena Rybakina KAZ 8099

2. Mirra Andreeva RUS 7806

3. Aryna Sabalenka BLR 6685

4. Coco Gauff USA 6163

5. Jessica Pegula USA 6160

6. Elina Svitolina UKR 5921

7. Linda Noskova CZE 4743

8. Karolina Muchova CZE 4665

9. Iga Swiatek POL 4188

10. Marta Kostyuk UKR 3910

Per quanto riguarda il tennis italiano, Jasmine Paolini resta il principale punto di riferimento. La toscana occupa la 35ª posizione e ha chiuso la stagione raggiungendo la finale del torneo di doppio delle WTA Finals in coppia con Sara Errani. Il 2027 rappresenterà un’occasione importante per ritrovare una condizione fisica ottimale e rilanciare le proprie ambizioni in classifica.

Alle sue spalle, l’unica altra tennista italiana presente tra le prime cento è Elisabetta Cocciaretto, attualmente numero 74 del ranking, costretta peraltro a interrompere anticipatamente la stagione per sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio sinistro.

TOP-10 AZZURRE

35. Jasmine Paolini 1512

74. Elisabetta Cocciaretto 931

110. Lucrezia Stefanini 696

117. Lisa Pigato 675

135. Lucia Bronzetti 566

157. Tyra Caterina Grant 479

205. Samira De Stefano 385

221. Nuria Brancaccio 352

243. Noemi Basiletti 318

254. Federica Urgesi 299