LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Finals 2026 in DIRETTA: le azzurre si giocano il titolo!

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la coppia italiana composta da Sara Errani e Jasmine Paolini e quella composta dalla ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, valido per la finale di doppio delle WTA Finals di Indian Wells. Le azzurre cercano il primo titolo delle maestre della loro carriera, con la tennista bolognese che completerebbe il suo già ricchissimo palmares.

Le azzurre, entrate nella competizione all’ultimissimo tentativo grazie alla vittoria del WTA 500 di Tokyo e al forfait di Danilina e Krunic per via dell’infortunio al ginocchio subito dalla seconda, sono le ottave teste di serie di questa edizione delle WTA Finals: nonostante ciò, hanno chiudo il loro girone al primo posto, proprio davanti a Siniakova e Townsend, passate come seconde e battute dalle azzurre per 2-1 nel corso del round robin.

Mentre Errani e Paolini hanno superato per 2-0 la coppia composta dalla cinese Guo e dalla francese Mladenovic, Siniakova e Townsend hanno battuto le prime teste di serie della competizione, la canadese Dabrowski e la brasiliana Stefani, con lo stesso risultato delle azzurre. Il match si prospetta equilibrato, parliamo quindi di una finale apertissima che potrebbe finire con qualsiasi risultato.

Il match tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend sarà il secondo match a partire dalle 21.00, con l’ultimo programma delle WTA Finals di Indian Wells che inizierà, ovviamente, dalla finale singolare tra l’ucraina Elina Svitolina e la russa Mirra Andreeva che si giocheranno il titolo che la prima tennista ha vinto già nel 2018. Potrete seguire la cronaca testuale della finale di doppio in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento!