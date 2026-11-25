La rivalità in casa Ferrari potrebbe essere molto più profonda di quanto emerso a Las Vegas. A pochi giorni dal Gran Premio del Qatar, Ralf Schumacher alza il livello dello scontro e individua nel confronto tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc una battaglia di potere destinata a mettere alla prova la gestione della Scuderia. Nel mirino dell’ex pilota tedesco finiscono entrambi i protagonisti del contatto, ma è soprattutto l’atteggiamento del sette volte campione del mondo a sollevare interrogativi.

L’episodio che ha acceso la polemica si è verificato durante il tentativo di sorpasso di Leclerc all’interno. La Ferrari del monegasco ha colpito con l’anteriore destra la posteriore sinistra della monoposto di Hamilton, provocando un contatto giudicato dai commissari responsabilità del numero 16. La penalità di dieci secondi ha certificato la sua colpa, già riconosciuta dallo stesso pilota nel dopogara.

Schumacher non contesta il verdetto, ma invita a guardare oltre la semplice dinamica dell’incidente. La sua lettura è netta: “La responsabilità principale dell’errore ricade su Leclerc, dato che è stato lui a dare il via alla manovra di sorpasso – ha commentato a Sky Sport Deutschland – osservando bene, ci si rende conto che Hamilton non ha ceduto; si è comportato come se non si fosse nemmeno accorto di Leclerc. Credo che sia stato intenzionale, dato che la sua gara era ormai praticamente compromessa“.

A suo avviso, Hamilton starebbe sfruttando il confronto con Leclerc per affermare la propria leadership, con l’obiettivo di imporsi come riferimento assoluto della squadra. “Hamilton sta nettamente surclassando Leclerc. È determinato ad affermare la propria supremazia come prima guida, a ogni costo – ha proseguito – vuole dare una lezione a Leclerc, vuole distruggerlo psicologicamente. Ancora oggi, Rosberg continua a parlare di questi ‘giochi psicologici’. È la dimostrazione di cosa abbia rappresentato quell’anno (2016) per entrambi“.

Schumacher non usa mezzi termini e mette sul tavolo anche l’ipotesi di una separazione, qualora la squadra non riuscisse a gestire la situazione. “Ora spetta alla Ferrari decidere come gestire la faccenda e chiarire chi sia il pilota numero uno. Se non riusciranno a prendere in mano la situazione, allora qualcuno dovrà andarsene; su questo non ci sono dubbi“.